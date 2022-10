Schroth war 1987 zum ersten Mal in Israel und Palästina: "Da bin ich mit der Konfrontation konfrontiert worden." Er habe damals viele Menschen getroffen, mit denen er bis heute zusammenarbeite und festgestellt, dass "die Palästinenser Unterstützung von außen brauchen, wenn sie ein menschenwürdiges Leben führen wollen". So vermittelt der Verein Patenschaften, damit palästinensische Kinder, deren Eltern das Schulgeld nicht aufbringen können, die christlichen Privatschulen Talitha Kumi und Beit Sahour besuchen können. "Vor Ort konnten wir viel bewirken, 30 Patenkinder unterstützen wir zur Zeit, damit diese eine ordentliche Bildung bekommen und studieren können", sagt Schroth. Das Engagement ...

Wiesloch: "Ziel ist, die Not der Menschen zu lindern"

Wiesloch: Palästinenser fühlen sich in ihrer Existenz bedroht

Wiesloch. (tt) Der Wieslocher Verein "Bildung und Begegnung Palästina" steht vor großen Veränderungen: Vier der acht Vorstandsmitglieder haben angekündigt, bei der nächsten Jahreshauptversammlung im nächsten Frühjahr nicht wieder kandidieren zu wollen. Darunter auch der zweite Vorsitzende Edmund Berger. Günter Schroth, der den Verein 2003 gründete und seither als Vorsitzender führte, lässt sein Amt bereits seit Mitte September ruhen. Bisher haben sich noch keine Interessenten gefunden, sodass auch die Auflösung des Vereins zur Diskussion steht.

Schroth war 1987 zum ersten Mal in Israel und Palästina: "Da bin ich mit der Konfrontation konfrontiert worden." Er habe damals viele Menschen getroffen, mit denen er bis heute zusammenarbeite und festgestellt, dass "die Palästinenser Unterstützung von außen brauchen, wenn sie ein menschenwürdiges Leben führen wollen". So vermittelt der Verein Patenschaften, damit palästinensische Kinder, deren Eltern das Schulgeld nicht aufbringen können, die christlichen Privatschulen Talitha Kumi und Beit Sahour besuchen können. "Vor Ort konnten wir viel bewirken, 30 Patenkinder unterstützen wir zur Zeit, damit diese eine ordentliche Bildung bekommen und studieren können", sagt Schroth. Das Engagement lohne sich. "Wir dürfen uns aber nicht von der Gesamtsituation entmutigen lassen."

Und darin liegt etwas die Krux: Die gewisse Aussichtslosigkeit für Palästina habe sich wie Mehltau über den Verein gelegt. "Die Situation in Palästina verschärft sich immer weiter und es gibt immer weniger Hoffnung auf Besserung unter den Mitgliedern", so Schroth. Es sei eine Sisyphusarbeit und es bewege sich nichts. "Politisch konnten wir wenig bewirken, aber wir konnten den Menschen in Palästina helfen."

Hinzu kommt die Corona-Pandemie, die laut Schroth eine Zäsur für den Verein war: "Viele Aktivitäten waren nicht mehr möglich, etwa die Begegnungsfahrt 2020, für die schon alles organisiert war." Schon während seiner Arbeit in der evangelischen Erwachsenenbildung organisierte Schroth Studien- und Begegnungsfahrten: "Alle zwei Jahre, um den Menschen die Wirklichkeit vor Ort zu zeigen." Viele Teilnehmer dieser Fahrten seien heute Paten von Schulkindern oder Mitglieder im Verein. Was aber fehle, seien junge Mitglieder.

