Wiesloch/Walldorf. (tt) Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein 52-Jahre alter Autofahrer am späten Samstagabend in der Schwetzinger Straße in Wiesloch. Er streifte zunächst mehrere Fahrzeuge und einen Baum, bevor er sich mit seinem Opel vor der Hausnummer 56 überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt derzeit die Polizei, Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der Fahrer wurde nicht allzu schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, streifte er zunächst den Außenspiegel und die linke Frontpartie eines silberfarbenen VW Up. Danach stieß er gegen einen Baum, rammte einen schwarzen Ford Focus im linken Heckbereich und schob diesen in ein Garagentor. Laut Polizei kam es danach zum Überschlag des Unfallverursachers, bei dem die Heckpartie eines Citroën C 1 komplett beschädigt wurde. Die Beamten gehen von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus.