Wiesloch. (tt) Bei der jüngsten Sitzung des Vereinsbeirates der Stadt Wiesloch stellte sich Timo Teufert, Leiter der RNZ-Redaktion Wiesloch/Walldorf, den Fragen der Vereinsvertreter. Beim Tagesordnungspunkt "Zusammenarbeit mit der Presse" wurde durchaus kontrovers über Schreibweisen von Eigennamen in der Zeitung, die Veröffentlichung von Vereinstexten und den Umgang mit Terminen diskutiert. Während Teufert die Sicht der Redaktion erläuterte, wiesen die Vertreterinnen und Vertreter der Wieslocher Vereine auf ihre Bedürfnisse hin. Teufert, der selbst einem Verein vorsteht, bekannte sich zur Vereinsberichterstattung und zur Unterstützung der Arbeit der Ehrenamtlichen. Andrea Michels vom Kulturamt begrüßte den Dialog zwischen Vereinen und Rhein-Neckar-Zeitung, der zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beitragen soll. Teufert bot an, diesen Dialog in Form eines Workshops für Pressesprecher, Schriftführer und interessierte Vereinsvertreter zu vertiefen.

Zuvor hatte Bürgermeister Ludwig Sauer den Vereinen dafür gedankt, was sie während der Corona-Pandemie geleistet haben. Weitere Themen der Runde waren Feste, Berichte aus dem Arbeitskreis Kultur und dem Vereinsbüro sowie das Thema "Host Town" im Rahmen der Special Olympics World Games 2023 in Berlin.