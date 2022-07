Von Tobias Törkott

Wiesloch. Die gelbe, freundlich lächelnde Biene saust zum Thymian. Oder war es doch Rosmarin? Das richtige Kraut erkennen, das ist wichtig – ansonsten fährt die Biene zum falschen Ziel. Moment: Bienen und Fahren? Ja, in der Maria-Sibylla-Merian-Schule in Wiesloch fahren die Bienen, also die aus Plastik. Die Rede ist vom "Bee-Bot". Das ist ein kleiner