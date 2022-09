Wiesloch. (pol/mare) Ein Exhibitionist hat in Wiesloch an einem Kinderspielplatz sein Unwesen getrieben. Das teilt die Polizei mit und fragt, wer den Mann kennt.

Am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr war der Mann am Kinderspielplatz "Am Leimengraben". Dort entblößte er sich, was zumindest eine Mutter sowie mehrere spielende Kinder beobachteten.

Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Der Mann hatte sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung abgesetzt.

Er war etwa 45 Jahre alt und korpulent. Er hatte kinnlange, graue Haare, trug Shorts und ein grau-blaues T-Shirt.

Das Dezernat Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich melden beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0.