Voraussetzung für das Prüfungsende sei ein Abschluss der fachlichen Abstimmung. Sollte diese Prüfung positiv ausfallen, gelten für die Strecke die Fördergrundsätze für Machbarkeitsstudien für Reaktivierungen. Und die sehen einen Zuschuss von bis zu 75 Prozent der förderfähigen Kosten vor, maximal 100.000 Euro. "Damit hat das Land im Vergleich zu anderen Bundesländern im Rahmen seines Reaktivierungskonzepts bereits für die Prüfungen in einem frühen, aber entscheidenden Projektstadium eine attraktive Förderkulisse geschaffen, die auch von den verschiedenen Kommunen und Initiativen gut angenommen wurde", so der Sprecher.

Endstelle war in der Weinstadt am Schillerpark. Repro: Pfeifer

Wiesloch. Bekommt Wiesloch trotz parallel verlaufender S-Bahn-Strecke wieder eine Straßenbahnanbindung nach Heidelberg? Derzeit prüft das Verkehrsministerium in Stuttgart, ob die Strecke von Leimen über Nußloch bis zum Schillerpark als Reaktivierungsvorhaben gezählt werden kann. Kommt man zu einem positiven Ergebnis, würde das Land für eine Machbarkeitsstudie entsprechende Fördermittel bereitstellen. Weil die Zuschüsse aber eigentlich für stillgelegte Bahntrassen gedacht sind, dauere die Prüfung des Sonderfalls "Leimen-Wiesloch" noch an.

Von Timo Teufert

"Da es sich bei der genannten Strecke um eine frühere Straßenbahnstrecke handelt, wurde eine Bewilligung einer Machbarkeitsuntersuchung zunächst zurückgestellt", erklärt ein Sprecher des Stuttgarter Verkehrsministeriums auf RNZ-Nachfrage. Eine Entscheidung über eine Förderung liege noch nicht vor und sei abzuwarten. "Die Prüfung des Förderantrags wird in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Um mit der Reaktivierungsinitiative insgesamt zügig weiter zu kommen, fand zunächst eine Fokussierung auf die anderen Fälle statt und nicht auf die genannten Sonderfälle", erläutert der Sprecher weiter.

Grundvoraussetzung für die Förderung einer Machbarkeitsuntersuchung sei unter anderem der Nachweis eines Fahrgast-Potenzials: "Förderfähig sind Machbarkeitsstudien für stillgelegte Eisenbahnstrecken, die im Rahmen der landesweiten Potenzialanalyse zur Reaktivierung von Schienenstrecken in Baden-Württemberg des Ministeriums für Verkehr ein Nachfragepotenzial von mindestens 500 Fahrgästen (durchschnittliche Personenkilometer je Streckenkilometer) aufweisen." Ob dies auch für die Strecke Leimen-Wiesloch zutrifft, ließ der Sprecher offen.

Die Initiative für die Machbarkeitsstudie ging laut Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) aus. "Die Machbarkeitsstudie ist beantragt, aber noch nicht beschieden", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Der Gemeinderat habe einer Beteiligung Wieslochs an der Machbarkeitsstudie aber hinter verschlossenen Türen zugestimmt. "Mit dieser Studie sollen verschiedene Varianten für die Trassenführung geprüft werden", erklärt Sauer. Es soll zum Beispiel festgestellt werden, wo überhaupt der Platz vorhanden wäre, um eine weitestgehend zweigleisige Strecke bauen zu können. Auch die Gefällstrecken müssten genauer untersucht werden.

"Die S-Bahn kommt an ihre Kapazitätsgrenzen", betont Wieslochs Bürgermeister. Bereits im Frühjahr 2021 hatte die damalige Walldorfer Bürgermeisterin und heutige CDU-Landtagsabgeordnete Christiane Staab gesagt: "Da geht nichts mehr. Wir haben immer Verstärkerzüge in den Morgen- und Abendstunden angemahnt, aber die passen nicht mehr auf die Strecke." Zwar sei die DB-Linie an der Kapazitätsgrenze angekommen, der Bedarf an schienengebundenem Nahverkehr bestehe aber durchaus.

Seit 1964 fuhren moderne Großraumwagen auf der Strecke, hier ein Bild aus der Römerstraße in Leimen. Repro: Pfeifer

"Wenn alles ausgereizt ist, macht die Straßenbahn durchaus Sinn", sagt auch Bürgermeister Sauer. Er sieht in der Straßenbahn zudem die Chance, die Verkehrsbeziehung nach Heidelberg noch einmal zu verbessern. "Auch wenn wir mit der S-Bahn schon gut versorgt sind", so Sauer. Er glaubt, dass eine zusätzliche Strecke die Menschen dazu bewegen könnte, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, gerade auch in Hinblick auf den geplanten Bau eines Radschnellweges nach Heidelberg: "Wir brauchen ein vielfältiges Angebot, damit die Menschen ihr Auto stehen lassen", sagt Ludwig Sauer.

Für die Prüfung, ob eine Machbarkeitsstudie im Rahmen der Reaktivierungs-Offensive des Landes möglich ist, setzte sich auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Norbert Knopf mit einer parlamentarischen Initiative ein: "Ich hatte mich beim Verkehrsministerium bereits vor einiger Zeit dafür eingesetzt, dass auch für die Reaktivierung von überörtlichen Straßenbahnverbindungen Förderanträge berücksichtigt werden. Daher ist die Information, dass die Förderung für die Machbarkeitsstudie zur Strecke Leimen-Wiesloch/Walldorf geprüft wird, ein schöner Erfolg", erklärt Knopf auf Nachfrage. Es sei aber nur ein Etappenziel: "Jetzt gilt es, den Zuschuss für die Machbarkeitsstudie auch tatsächlich für die Region zu sichern", so Knopf.