Wiesloch. (RNZ) Bis zum 15. September, also in etwas über drei Wochen, müssen sie geräumt und eingeebnet sein: diese Kleingärten entlang des Leimbachs im Hoschket-Bereich am Wieslocher Stadtausgang Richtung Walldorf.

Die Stadt Wiesloch, die die Eigentümerinnen und Eigentümer bereits schriftlich zu erreichen versucht hat, bittet nun eindringlich darum, diesen Termin zwingend einzuhalten.

Im Bereich "Farrwasen" und "Knabenhütten", zwischen dem Ende der Breslauer Straße und "In den Weinäckern", müssen die Gärten den Hochwasserschutzmaßnahmen des Landes weichen. Zwar startet der eigentliche Bachausbau voraussichtlich erst am 1. Oktober, im Vorfeld sind allerdings noch diverse Erd- und Baumfällmaßnahmen erforderlich. Das Projekt hier ist Teil eines Gesamtkonzepts, das Schäden von den Menschen fernhalten soll.