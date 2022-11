Von Maria Stumpf

Wiesloch. Der Kinderschutzbund Wiesloch geht neue Wege: Im kommenden Jahr will man sich eine andere Organisationsstruktur geben. Teilbereiche des Vereins sollen in eine in Gründung befindliche gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) übergeführt werden. Welche das sein werden, stehe noch nicht fest, erklärte Michael Jung, erster Vorsitzender, im Gespräch mit der RNZ. "Es geht darum, die ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit in den Einrichtungen zu erhalten und weiter flexibel reagieren zu können."

Rund 180 Mitglieder hat der Kinderschutzbund, 30 stimmberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zur Jahreshauptversammlung gekommen. Mit nur drei Gegenstimmen nahmen sie laut Jung den Vorschlag des Vorstandes an, dass dieser die Umstrukturierung bis zur nächsten Versammlung im Juni 2023 weiter vorbereitet. Wird dann mehrheitlich zugestimmt, solle sie rückwirkend zum 1. Januar gelten.

Der ehrenamtliche Bereich verbleibe im Verein, Zweck-Betriebe sollten hauptberuflich geführt werden. "Es ist eine Vorsichtsmaßnahme", versicherte Jung. Der Verein stehe finanziell gut da, stellte er fest: In den letzten Jahren habe sich allerdings abgezeichnet, dass die organisatorischen Strukturen nicht mehr der Größe und Ausrichtung des Vereins genügten.

"Mehr Professionalität und ein wachsender Anspruch an das Qualitätsmanagement lassen sich nicht mehr mit den Werkzeugen eines Vereins allein stemmen." Man wolle – auch im Interesse des bislang ehrenamtlich agierenden Vorstandes – keine betriebswirtschaftlichen Risiken eingehen. "Die Wahrscheinlichkeit, dass solche eintreffen, ist in der letzten Zeit gewachsen."

Folgen der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Inflation führte er als Gründe an. "Unser Betrieb wird aber weiterlaufen wie bisher", betonte er. Das gelte auch für die Arbeitsverträge der Mitarbeitenden. Befürchtungen aus den Reihen des pädagogischen Personals, dass der Kinderschutzbund "sich mehr in Richtung einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung" bewege, trat Jung entschieden entgegen: "Das ist eine ehrenwerte Unruhe, aber unbegründet." Man sei nicht an Gewinnen interessiert. "Unser Geld wird ausgegeben oder dient als Rücklage für Investitionen."

Er räumte auf Nachfrage der RNZ ein, dass nur wenige Kinderschutz-Verbände bislang diesen Weg gingen. "Aber es bietet sich für uns als umsatzstärksten Kinderschutzbund ...