Von Sarah Eiselt

Wiesloch. "Na, ich fand das blöd, dass kein Krippenspiel stattfindet, deswegen haben wir einfach selbst eins organisiert", erklärt der zehnjährige Mattis Wulf trocken und doch voller Stolz. Er hat gemeinsam mit seiner Schwester Anna Wulf, 13, und seinem Freund Felix am Nachmittag des Heiligabends ein Krippenspiel auf dem Feld im Wohngebiet "Äußere Helde" auf die Beine gestellt. Hintergrund hierfür war der Frust und die Trauer darüber, dass seitens der Petrusgemeinde zum diesjährigen Weihnachtsfest kein Krippenspiel durchgeführt wurde.

Interessant dabei: Nicht ein Erwachsener hat die Aufführung mitorganisiert oder geplant, ganz im Gegenteil. Seine Mutter Frau Wulf erläutert auf Nachfrage: "Die Kinder haben alles ganz alleine gemacht. Texte, Proben, Durchführung. Das lief zwar nicht immer nur friedlich ab, aber sie haben sich wieder zusammengerauft und ein tolles Theaterstück präsentiert."

Es gab demnach wohl auch ein paar Raufereien, weil sich die Kinder nicht immer zu 100 Prozent einig waren. "Da hat man sich im Eifer auch mal kurz über’s Feld gerollt’, scherzt sie weiter.

Alles fing jedoch mit kleinen Flugblättern an, die Mattis erst selbst konzipierte und anschließend in seiner Nachbarschaft eigenhändig in die Briefkästen einwarf: "Darauf waren die Probentermine hinterlegt, mit der Bitte, mir zurückzumelden, ob man mitspielt oder nicht", erklärt der junge Mitorganisator. "Nur so konnte ich sehen, wie viele Rollen wir denn überhaupt brauchen", fügt er hinzu.

Auch interessant Notlage als Normalzustand: Wieslochs OB Dirk Elkemann schaut auf 2022 zurück

Die Kinder trafen sich zu insgesamt sechs Probenachmittagen, bei denen neben eigens geschriebenen Texten auch die genauen Abläufe einstudiert wurden. Grundlage sei das Kinderbuch "Die Weihnachtsgeschichte" von Miriam Cordes und Erik Szegedi gewesen, das von der Geburt Jesu handelt: Maria und Josef befinden sich auf dem Weg nach Bethlehem, finden jedoch keine Übernachtungsmöglichkeit, sodass in einem kleinen Stall das Jesuskind zur Welt kommt.

Die Geschichte sei sehr an das Lukasevangelium angelehnt, erklärt Frau Wulf. Mattis, seine Schulkameraden und Freunde haben anschließend aus dem Text eigenständig Dialoge geschrieben. Die Kinder haben diese dann auswendig gelernt und die Rollen Joseph, Maria & Co.verkörpert. Requisiten brauchten sie nicht viele, schildert Frau Wulf weiter: "Neben einer Tür zum Anklopfen an den Stall, haben sie mit dem Opa gemeinsam eine Futterkrippe aus Holz gebaut. ...