Markmann präsentierte den vorgenommenen Anstieg in anderen Städten, der teilweise moderater ausfällt als in Wiesloch. "Das liegt in erster Linie an dem nicht immer vergleichbaren Angebot bezüglich der großen Vielfalt, die wir hier in Wiesloch haben." Markmann verwies auf ...

In jüngster Zeit seien mehrere Träger an die Verwaltung herangetreten. " Bei den rapide steigenden Personal-, Energie- und Heizkosten ist es ihnen bei der aktuellen Finanzierung nicht mehr möglich, den Betrieb wirtschaftlich zu betreiben. Bei den Trägern verbleiben nach Abzug der Elternbeiträge und der städtischen Zuschüsse sechs Prozent im Ü 3-Bereich und U 3 sogar 8,5 Prozent Eigenanteil und dies ist auf Dauer nicht mehr zu stemmen."

"Es macht sicher keinen Spaß, die Familien in der derzeitigen Situation noch stärker zu belasten, aber wir halten diesen Schritt für gerechtfertigt. Immerhin tragen wir als Stadt bisher 80 Prozent der Gesamtkosten für die Kitas", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann . Wie Markmann ergänzte, müsse man davon ausgehen, in den nächsten Jahren den kompletten Anteil der jeweiligen Träger komplett übernehmen zu müssen. "Sie haben kaum Möglichkeiten, eigene Mittel zu erwirtschaften, um so diese Gelder in die Kitas fließen zu lassen", berichtete sie.

"Wir haben diesen Wert seit 2019 halten können, jetzt haben wir jedoch andere Rahmenbedingungen und sind zum Handeln gezwungen", führte Sandra Markmann vom zuständigen Generationenbüro aus. Dies bedeutet, so der Vorschlag, eine Erhöhung um bis zu 25 Euro pro Kind und Monat. So sollen künftig – ab Januar 2023 – beispielsweise pro Kind im Alter von über drei Jahren (Ü 3) statt 184 Euro dann 193 Euro gezahlt werden. Richtig "happig", so Markmann, wird es für die Ganztagesbetreuung für die Kinder, die unter drei Jahre alt sind. Da würde, sollte der Gemeinderat final zustimmen, der Sprung von 504 Euro auf 529 Euro betragen.

Wiesloch. (hds) Der Elternanteil an den Gesamtkosten für den Besuch in Wieslocher Kindertagesstätten soll auf 25 Prozent steigen. Dies sieht zumindest ein Verwaltungsvorschlag vor, der jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales vorgestellt wurde. Die bisher geltende Regelung sah eine Beteiligung der Eltern von 20 Prozent vor.

Wiesloch. (hds) Der Elternanteil an den Gesamtkosten für den Besuch in Wieslocher Kindertagesstätten soll auf 25 Prozent steigen. Dies sieht zumindest ein Verwaltungsvorschlag vor, der jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales vorgestellt wurde. Die bisher geltende Regelung sah eine Beteiligung der Eltern von 20 Prozent vor.

"Wir haben diesen Wert seit 2019 halten können, jetzt haben wir jedoch andere Rahmenbedingungen und sind zum Handeln gezwungen", führte Sandra Markmann vom zuständigen Generationenbüro aus. Dies bedeutet, so der Vorschlag, eine Erhöhung um bis zu 25 Euro pro Kind und Monat. So sollen künftig – ab Januar 2023 – beispielsweise pro Kind im Alter von über drei Jahren (Ü 3) statt 184 Euro dann 193 Euro gezahlt werden. Richtig "happig", so Markmann, wird es für die Ganztagesbetreuung für die Kinder, die unter drei Jahre alt sind. Da würde, sollte der Gemeinderat final zustimmen, der Sprung von 504 Euro auf 529 Euro betragen.

"Es macht sicher keinen Spaß, die Familien in der derzeitigen Situation noch stärker zu belasten, aber wir halten diesen Schritt für gerechtfertigt. Immerhin tragen wir als Stadt bisher 80 Prozent der Gesamtkosten für die Kitas", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Wie Markmann ergänzte, müsse man davon ausgehen, in den nächsten Jahren den kompletten Anteil der jeweiligen Träger komplett übernehmen zu müssen. "Sie haben kaum Möglichkeiten, eigene Mittel zu erwirtschaften, um so diese Gelder in die Kitas fließen zu lassen", berichtete sie.

In jüngster Zeit seien mehrere Träger an die Verwaltung herangetreten. "Bei den rapide steigenden Personal-, Energie- und Heizkosten ist es ihnen bei der aktuellen Finanzierung nicht mehr möglich, den Betrieb wirtschaftlich zu betreiben. Bei den Trägern verbleiben nach Abzug der Elternbeiträge und der städtischen Zuschüsse sechs Prozent im Ü 3-Bereich und U 3 sogar 8,5 Prozent Eigenanteil und dies ist auf Dauer nicht mehr zu stemmen."

Markmann präsentierte den vorgenommenen Anstieg in anderen Städten, der teilweise moderater ausfällt als in Wiesloch. "Das liegt in erster Linie an dem nicht immer vergleichbaren Angebot bezüglich der großen Vielfalt, die wir hier in Wiesloch haben." Markmann verwies auf die über 22 Einrichtungen, in denen im gesamten Stadtgebiet Kinder betreut werden, in anderen Gemeinden seien es deutlich weniger. "Wenn wir jetzt nicht reagieren, müssen im kommenden Haushalt zusätzlich 400.000 Euro eingestellt werden", rechnete sie vor.

Seitens der SPD kam allerdings bereits das Signal der Ablehnung. "Wir werden da nicht zustimmen", erklärte Richard Ziehensack. Man müsse eben versuchen, die fehlenden Finanzmittel an anderer Stelle zu generieren. "Ziel sollte sein, die Beträge für die Eltern auf diesem Niveau zu halten oder gar mittelfristig zu senken."

Unterschiedlich dagegen die Reaktionen bei den Grünen. Während Marion Schmidt anregte, die Kostenerhöhung zeitlich nach hinten zu verschieben, räumte Susanne Merkel-Grau ein, man habe wohl keinen Spielraum und man komme um eine Erhöhung nicht herum. "Wichtig ist mir vor allem, unser breites Angebot für die Kinder zu erhalten".

"Wird die Stadt bei sozialen Härtefällen einspringen?", wollte Thorsten Krings (FDP) wissen. Wie Markmann dazu ausführte, werde man dies nicht tun, denn der Rhein-Neckar-Kreis regele dies. Ab bestimmten Einkommens-Untergrenzen würden die Kosten entweder anteilig und in Härtefällen auch komplett übernommen.

Elkemann verwies auf die angespannte Haushaltslage. "Ich befürchte, wir werden keinen ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und dies bedeutet rote Zahlen", sagte er. "Ich erwarte für die Gemeinderatssitzung, sollte es zu einer Ablehnung der Erhöhung kommen, einen Vorschlag, wo und wie wir das fehlende Geld herbekommen sollen."