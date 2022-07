Die elfjährige Kerime kam mit ihrer Mutter vorbei, zielstrebig setzte sie sich an eine Remington Quiet-Riter und schrieb munter drauflos. Sie hatte noch nie eine Schreibmaschine gesehen, geschweige denn benutzt. Im Handumdrehen waren zwei Seiten geschrieben, farbig, groß und klein, "was mir gerade so einfällt", sagte sie und tippte konzentriert weiter. "Das ist toll", meinte sie und lächelte.

Familie Reichelt kam eigentlich "nur" zur Bücherrückgabe in die Bibliothek, doch umgehend stürzte sich der achtjährige Sohn Rafael mit Schwester Sarah auf die fremd anmutenden Geräte, die Begeisterung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Die Gitarre im Rucksack wurde zur Nebensache und ans Nachhause­gehen dachte so schnell keiner mehr.

Für beide ist es eine Mission, die Maschinen zu retten, die ja nicht mehr gebaut werden. "Man muss den Maschinen eine Chance geben", erklärten sie einhellig, und mit jeder Schreibmaschine ist eine Geschichte verbunden, die Oliver Mark in gewohnter Manier und zur Freude der zahlreichen Besucherinnen und Besucher zum Besten gab. Es mangelte ihm nicht an Zuhörern, vor allem Kinder und Jugendliche, darunter die Klasse 2c der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule, begeisterten sich für die nicht ganz alltägliche Aktion.

Von Sylvia Mutter

Wiesloch. "Die Beschäftigung mit den Schreibmaschinen ist wie eine Zeitreise": Das wurde beim Gemeinschaftsprojekt des Wieslocher Schreibmaschinen-Enthusiasten Oliver Mark in Zusammenarbeit mit Thomas Michael, dem Leiter der Stadtbibliothek, deutlich.

Zum "Tag der Schreibmaschine" fanden sich viele Interessierte ein, der Eingangsbereich der Bibliothek wurde zum "offenen Schreibatelier". Hier konnten Schreibmaschinen verschiedenster Epochen nicht nur bewundert werden, Oliver Mark lud alle Besucher ein, sich zu setzen und "einfach draufloszuschreiben." Robert Lehmann, ein befreundeter Schreibmaschinenfan, war eigens aus Offenbach angereist, er hatte weitere 15 Exemplare im Gepäck.

Einen Dachbodenfund brachte Anette Strubel (r.) zum „Tag der Schreibmaschine“ mit. Organisator Oliver Mark (l.) und Robert Lehmann starteten sofort eine kritische Überprüfung.

Viele Wieslocherinnen und Wieslocher nutzten zudem die Gelegenheit, um ihre "Dachbodenfunde" abzugeben. Auch Anette Strubel sah ihre Chance und brachte Oliver Mark eine Schreibmaschine mit. "Sie steht doch nur im Weg und keiner nutzt sie mehr", meinte sie, "ich möchte sie aber in guten Händen wissen." Widerstehen konnte sie den alten Gerätschaften dennoch nicht, die Tasten eines Modells aus dem Jahr 1923 hatten es ihr angetan, spontan tippte sie ein paar Zeilen.

Beeindruckend war die spontane Faszination der Kinder und groß das Staunen und die Ratlosigkeit der Eltern, die ihren Nachwuchs weder mit Bitten noch mit Mahnen aus der Bücherei locken konnten. Da musste Papa schon versprechen, dass der Dachboden nach Opas alter Schreibmaschine durchforstet wird. "Immerhin hat er seinerzeit seine Doktorarbeit darauf getippt."

Viele Erinnerungen wurden wach, offensichtlich auch an weniger schöne Zeiten der Vergangenheit. "Oje, ich musste jeden Tag im Büro tippen bis zum Umfallen", schallte es aus der Ecke. Auch dies ist eine Facette einer Kommunikationstechnologie, die sich still und leise aus unserem Leben geschlichen hat.

Robert Lehmann hob auf die historische Bedeutung der Schreibmaschinen ab, waren sie doch sehr wichtige und manchmal auch die einzigen Kommunikationsmittel. Lehmann demonstrierte dabei eine Olympia Robust, die noch in Kriegszeiten hergestellt und danach von der Firma Morgenstern aus Offenbach "entnazifiziert" als "normale" Schreibmaschine verkauft wurde. "Eine Maschine aus der dunkelsten Zeit, die es in unserer Geschichte gab." Sie habe einen Splitterschutz gegen Staub "und anderes Zeug, das im Krieg so durch die Luft flog", erklärte er und wandte sich einem anderen Modell zu. "Mit einer baugleichen Maschine hat Andreas Baader die Korrespondenz der RAF geführt – aber dies nur so am Rande."

Für Oliver Mark ist die Hermes 3000 aus den 1950er Jahren der "Heilige Gral", "wie ein gutes Musikinstrument, wie ein Steinway-Flügel", schwärmte er, "in der Schweiz gebaut, läuft sie wie ein Schweizer Uhrwerk". Gerne hätte er ein solches Modell, sie ist eine der meistgesuchten Maschinen und kaum noch zu bekommen. "Wer mal einen italienischen Sportwagen gefahren hat, weiß, was ich meine", fügte er lächelnd hinzu.

Zu vielen Maschinen gibt es eine von ihm geschriebene Geschichte: sei es die "Referent", ein ostdeutsches Pendant der Olympia, oder die Voss, die "Halloween-Schreibmaschine", auf der man immer schreiben muss, denn "wenn man aufhört, geschehen schlimme Dinge." Mark lässt sich von den historischen Fakten inspirieren, schreibt fiktive Geschichten darum und veröffentlicht sie auf seinem Blog im Internet. Als er von der "verfluchten Voss" berichtete, waren ihm die misstrauischen Blicke der anwesenden Kinder gewiss.

Schreibmaschinen seien das Portal für Brieffreundschaften auf der ganzen Welt, resümierte Oliver Mark. Trotz des "kalten" Gegenstandes hätten Schreibmaschinen eine emotionale Wertigkeit, sie seien wie ein Familienmitglied. "Sagen Sie das mal einem Oldtimer-Besitzer", feixte Mark. "Der spürt und kennt das auch!" Man spürte seinen Enthusiasmus, der nicht übertrieben ist, sondern sehr authentisch.

Zum Erstaunen der Besucherinnen und Besucher war ein Filmteam des SWR vor Ort, um über den "Tag der Schreibmaschine" eine Reportage für die Landesschau zu drehen. Dass das Fernsehen vorbeischaute, ist der Berichterstattung der Rhein-Neckar-Zeitung über den "Retter der Schreibmaschinen" zu verdanken, so wurde der SWR auf die Idee zu den Filmaufnahmen gebracht.

"Hat eine Schreibmaschine eine Seele?", wurde der "Retter der Schreibmaschinen" am Ende des Tages gefragt. "Ja, natürlich! Zumindest hilft sie uns Menschen dabei, tief in unsere Seele zu blicken, immerhin schreibt man oft privateste und persönlichste Gedanken damit auf."

Flink tippte er sein Fazit zu Papier: "Es hat echt Spass gemacht. Ich bin saumässig beeindruckt, in der Bücherei ist es heute besonders schön." Man sieht: Das Leben ohne Schreibmaschine ist, frei nach Loriot, denkbar, doch es erscheint sinnlos. Wenn Oliver Mark jetzt ein Smiley auf der Tastatur hätte, würde er es drei Mal tippen.