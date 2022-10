Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Wieder einmal waren die Bücherfans unterwegs, aber auch all jene, die nach Spielen oder CDs Ausschau hielten. Am Wochenende stand der Bücherflohmarkt des Lions Clubs Wiesloch auf dem Programm, der seit 2006 in einer Halle des Floraparks angeboten wird. In diesem Jahr ging man mit einem Novum in den Verkauf, denn gleich an drei Tagen hatten die Besucher Gelegenheit, nach Lesbarem zu stöbern. "Wir haben wegen des Andrangs in den zurückliegenden Jahren beschlossen, dieses Mal noch einen Tag dranzuhängen", berichtete Hartmut Pilz vom Lions Club. Der Andrang war entsprechend und selbst bei strömendem Regan beim Startschuss am Freitag hatte sich bereits vor der offiziellen Öffnung eine Schlange gebildet.

Am Ende konnten die „Schätze“ bei den Ehrenamtlichen für kleines Geld erworben werden. Foto: Pfeifer

"Wir haben hier Stammkunden, die uns bereits seit Jahren besuchen, aber auch Profis – Internethändler – die auf der Suche nach Schnäppchen sind", berichtete Pilz. Nach der Corona-Unterbrechung im Jahre 2020 und der Maskenpflicht im Vorjahr ging es nun wieder etwas unbeschwerter zu. Mehr als 50.000 Bücher, CDs und DVDs wurden angeboten. Dafür musste man nicht tief in die Taschen greifen, denn Taschenbücher gab es bereits zum Preis von einem Euro, gebundene Werke kosteten zwei bis drei Euro.

"Vor allem Kinderbücher liefen an den Tagen gut", freute sich Pilz. Aber auch Belletristik und Krimis waren gefragt, während Lexika eher in den Regalen verblieben. "Da merkt man eben deutlich die digitale Welt. Es wird nicht mehr ,nachgeschlagen’, sondern im Internet nachgeschaut", so der Lions-Vertreter.

Bevor es jedoch losgehen konnte, war zunächst viel Arbeit angesagt. An zwei Tagen wurde all das Les- und Hörbare eingesammelt, dann ging es an die aufwendige Vorsortierung. "Es wurde berechnet, dass unser Helferteam dafür etwa 900 Stunden im Vorfeld benötigt hat, um es den Kaufinteressenten möglichst bequem beim Suchen zu machen", so Pilz.

Der Flohmarkt hat sich längst über die Grenzen der Weinstadt herumgesprochen. "Wir konnten sogar eine Dame aus Offenburg begrüßen, die für eine dortige Schulbibliothek auf erfolgreicher Suche bei uns unterwegs war." Wie Pilz ergänzte, beobachte man dies in der jüngeren Vergangenheit verstärkt. "Da werden doch so einige Bücher gefunden." Zehn Personen hatten sich an den drei Tagen in der Halle des Floraparks als Helferteam um die Wünsche und Belange der Bücherfreunde gekümmert. Es wurde kassiert, beraten und auch verhandelt, vor allem dann, wenn es um ...