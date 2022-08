Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach von einem "Neustart" für das Winzerfest: Es wird in diesem Jahr zweigeteilt im Gerbersruhpark stattfinden: an den beiden langen Wochenenden vom 26. bis 29. August und von 2. bis 4. September. Es steht ganz im Zeichen des gemütlichen Zusammenseins im Weindorf und der musikalischen Unterhaltung rund um den Pavillon im Park.

Während das Weindorf in noch stärkerem Maß in den Mittelpunkt rückt, wurde ein vielfältiges Programm entworfen, das an zwei langen Wochenenden ab 26. August im Gerbersruhpark stattfindet. Foto: Pfeifer

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hat sich die Ausrichtung verändert, wie beim Pressegespräch im Park deutlich wurde. Den Rummelplatz gibt es nicht mehr, dafür rückt das Weindorf noch stärker in den Mittelpunkt. Sechs Winzer aus der Region bieten eine Vielfalt an Weinen und Sekten an, ergänzt wird all dies mit Ständen, an denen Flammkuchen, Snacks und Häppchen angeboten werden. Aber nicht nur an jene, die einen edlen Tropfen genießen wollen, wurde gedacht.

Im oberen Teil des Gerbersruhparks lädt "Lowingers Karussellbar" zum Verweilen ein und im Pavillon selbst wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Zwar sind die Pforten oben in der "grünen Lunge" Wieslochs bereits am 26. August für Gäste geöffnet, der offizielle Startschuss fällt jedoch erst einen Tag später. Am Samstag, 27. August, stehen die Krönungen der Weinhoheiten im Fokus. Anna-Lena Kretz aus Rettigheim wird die Krone erhalten, ihr zur Seite steht als Prinzessin Jennifer Menrath aus Altwiesloch. Musikalisch begleitet wird dies vom Kurpfälzischen Fanfarenzug.

Elkemann drückte seine Vorfreude auf das Fest aus und bedankte sich bei all denjenigen, die sich im Vorfeld für die Neuausrichtung stark gemacht hatten. "Außerdem können wir noch ein Jubiläum feiern: ,Wein und Markt’, damals vom Wieslocher Verkehrsverein aus der Taufe gehoben, findet in diesem Jahr zum 50. Mal statt, am 3. September von 11 bis 19 Uhr in unserer Innenstadt."

An diesem Abend sind das Weindorf und die Karussellbar offen, es wird jedoch kein Programm angeboten. Die Öffnungszeiten sind an den beiden Wochenenden jeweils von 17 bis 23 Uhr. Ein besonderen Höhepunkt steht am Montag, 29. August, an: Von der Familie Lowinger, den früheren Festplatzbetreibern, wird ab Eintritt der Dunkelheit ein Feuerwerk gezündet – ein Dankeschön für die Bürgerschaft, die über Jahrzehnte zu Gast auf dem Rummelplatz war. "Wir wollen das Feuerwerk im ...