Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Weindorf, Unterhaltung im Park und ein Feuerwerk: Das Winzerfest, das am 26. August starten wird, steht nach zweijähriger Zwangspause, in den Startlöchern. In der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales (VKSS) berichtete Ines Adam, die die Vorbereitung seitens der Verwaltung steuert, über den derzeitigen