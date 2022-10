Wiesloch. (seb) Viele Wieslocher mögen sich gefragt haben, warum der Platz am Alten Stadtbahnhof plötzlich mit Autos zugeparkt ist. Das ist die Ausstellung eines Autohauses in Nachbarschaft zum Alten Bahnhof. Die Fahrzeuge mussten Bauarbeiten fürs innerstädtische Wärmenetz Platz machen, wie Petra Hoß, Leiterin der Technischen Dienste der Stadt, in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte. Eine große Bohrmaschine geht ab nächsten Mittwoch nahe dem Autohaus in Betrieb, um unterirdisch den Tunnel für eine Wärmeleitung anzulegen. Nach gegenwärtigen Berechnungen 1,8 Millionen Euro werden in die Verdichtung des Netzes investiert. So wird dieses und nächstes Jahr die Heizzentrale am Freibad mit der im Palatin-Keller verbunden, auch Rathaus, Alter Bahnhof und weitere Gebäude, sowohl von Stadt, Privatleuten, Händlern oder Unternehmen, können später ans Wärmenetz angeschlossen werden. "Wir sind auf Kundenakquise", so Hoss, je mehr, desto besser. Schließlich stellten die Stadtwerke in Zeiten der Energiekrise eine interessante Alternative dar.