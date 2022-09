Und so waren es in erster Linie Fachbesucher, die aus der gesamten Bundesrepublik angereist waren. Ihr Hauptinteresse galt den Ausstellungen und ...

Wiesloch. (hds) Das Fazit war nach drei Tagen schnell gezogen. "Wir sind rundum zufrieden", so der Initiator der ersten "Wieslocher Comic-Tage", der FDP-Stadtrat Thorsten Krings. Im Schulterschluss mit dem Palatin-Team um Geschäftsführer Matthias Eckstein wurde drei Tage lang viel aus der Welt der Comic-Bücher geboten. Ausstellungen, Vorträge und eine Sammlerbörse standen auf dem Programm und bei der Premiere wurde der erste Wieslocher Comic-Preis vergeben. Die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung ging an Jeff Chi, der eine Biografie "Who’s the Scatman" in Buchform kreiert und dafür den "Charly-Eiselt-Preis" erhielt. "Wir sehen dies als eine Art Anschub-Stipendium für junge Künstler", sagte Krings.

Der Ideengeber der Veranstaltung wies darauf hin, dass in der Jury ausschließlich Fachleute saßen. Mit dabei Ivac Astalos und mit der Zeichner-Legende wurde auch ein Interview geführt, in dem er Einblicke in seine Arbeit gab. "Wir hätten uns ein paar mehr Besucher gewünscht", bedauerte Krings, jedoch war gleichzeitig Winzerfest sowie "Wein und Markt". Die Großveranstaltungen dürften viele von einem Besuch im Palatin abgehalten haben.

Krings, der selbst mit 15 Jahren bereits zum Comic-Fan wurde, hat selbst eine eigene Sammlung. "Der Trend hat sich verändert", meinte er. Waren früher in erster Linie Kinder und Jugendliche die Zielgruppe, habe sich dies jetzt in Richtung Erwachsenen verändert. Es seien nicht mehr "bunte Bildchen", sondern eher Novellen mit stark ausgeprägter Grafik gefragt. "Heute geht die es in Richtung Roman", charakterisierte Krings den Zeitgeist.

Wer sich eine Rarität leisten will, müsse laut Krings hin und wieder tief in die Tasche greifen. "Hier bei uns war in einem Katalog bei der Sammlerbörse ein Comic mit über 1400 Euro ausgezeichnet, aber man kann bereits Schnäppchen zum Preis von 20 bis 50 Euro ergattern". Wichtig dabei seien verschiedene Kriterien. Es komme darauf an, was gerade "in" sei und auch die Qualität spiele eine große Rolle.

Und so waren es in erster Linie Fachbesucher, die aus der gesamten Bundesrepublik angereist waren. Ihr Hauptinteresse galt den Ausstellungen und der Sammlerbörse, aber es wurde auch das Gespräch mit den anwesenden Künstlern gesucht – und um ein Autogramm zu erhalten.

Anlass zum Nachdenken bot die Ausstellung "München 1945". Im gleichnamigen Comic erzählt die deutsche Künstlerin Sabrina Schmatz eine bittersüße Liebesgeschichte im zerstörten München der unmittelbaren Nachkriegszeit. In der deutschlandweit ersten Ausstellung zeigt sie ihr beeindruckendes Artwork und die Entstehungsgeschichte der Saga. Es geht in Sabrina Schmatz‘ Comic weniger um den Krieg und dessen moralische Aufarbeitung, sondern vielmehr um den Kontrast zwischen Gewalt und Zerstörung und der Liebe andererseits. Genau diesen Widerspruch bringt sie zum Ausdruck, in dem sie Bilder kleiner Gesten der Zärtlichkeit und der Nähe in das Szenario von Tod und Zerstörung einbringt. Hierbei zeichnet die Künstlerin konsequent mit Bleistift und verzichtet auf Tuschen. "Gerade bei der Vorbereitung zu dieser Ausstellung hat sich die Palatin-Mannschaft besonders hervorgetan und fast die gesamte Arbeit alleine erledigt", zollte Thorsten Krings höchstes Lob.

Es gab indes nicht nur Comic-Kunst zu bestaunen. Beim Familientag wurden Kinderschminken und andere Abwechslungen geboten. Wie Krings betonte, wolle man sich um eine Fortführung der Comic-Tage bemühen. So könne man sich vorstellen, eine solche Veranstaltung jedes Jahr nach Wiesloch zu holen. Erste Gespräche sollen bald geführt werden. So hatte Palatin-Geschäftsführer Eckstein vor dem Start erklärt: "Comics sind Kultur. Der Einfluss, den der Comic darauf hat, wie wir die Welt sehen und verstehen, ist nicht zu unterschätzen."