Von Tobias Törkott

Wiesloch. An die 15.000 Liter Wasser haben etwa 50 Feuerwehreinsatzkräfte am Samstagnachmittag benötigt, um einen Flächenbrand in der Nähe der Bundesstraße 3 bei Wiesloch zu löschen. Gegen 16.30 Uhr gingen bei der Leitstelle des Rhein-Neckar-Kreises mehrere Anrufe über einen Brand ein. Wie Marco Friz, der Wieslocher Feuerwehrkommandant, der RNZ bestätigte, lag die Einsatzstelle in der Nähe des Dörrbachhofs. Zunächst brannte dort nur eine Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern. Aufgrund der Böen und des trockenen Untergrundes breitete sich das Feuer aus. Die Polizei nennt in ihrem Bericht eine Fläche von etwa 150 auf 50 Meter, was mehr als 7000 Quadratmetern entspricht.

Mit einem Großaufgebot von neun Fahrzeugen waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Neben der Wieslocher Wehr (25 Kräfte), waren auch Wehrleute aus Baiertal (16 Kräfte) und Frauenweiler (fünf Kräfte) vor Ort. Zudem traf der Nußlocher Feuerwehrkommandant Bernd Rensch ein, da das genaue Einsatzgebiet auf Gemarkung der Nachbargemeinde lag. Auch aus Mühlhausen rückte eine Besatzung mit vier Einsatzkräften an. Diese hatten eine Drohne mit einer Wärmebildkamera im Gepäck. "Damit wird der Verlauf des Feuers kontrolliert", so Friz. Aus der Luft könne man dies besser erkennen. So soll auch vermieden werden, dass die Flammen später nochmals neu aufflackern. Der verbrannte Boden wurde zum Ende des Einsatzes außerdem stark gewässert.

"Die Herausforderungen bei diesem Einsatz lagen beim Wind und bei der Trockenheit", erklärt Friz. Es sei "knochentrocken" auf den Feldern. Hier komme es auch auf den Schutz des eigenen Personals an, wie der Kommandant erklärt. "Die Flammen breiten sich schnell aus. Das ist alles Feld, Wald oder Wiese."

So hatte die Feuerwehr auch ein Auge auf den etwa 200 Meter entfernten Dörrbachhof. Dazwischen habe eine Stoppelacker mit Hühnern gelegen. Diese waren "akut bedroht", so Friz. Die Familie des Bauernhofs brachte die Tiere dann in Sicherheit.

Als "großes Problem" bezeichnet Friz auch die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle. Eine 500-Meter-Schlauchleitung musste gelegt werden. Kurzzeitig habe es auch Überlegungen gegeben, um extern Löschwasser mit einem Tankfahrzeug zu holen. Für die Einsatzkräfte sei es daher wichtig gewesen, sparsam mit dem Wasser umzugehen Bei solchen Bränden heiße es daher nicht: "Viel helfe viel, sondern gezielt hilft viel", betont Friz. Auch kleinere Strahlrohre, genauer D-Rohre, kamen zum Einsatz. "Damit sind wir schnell und mobil. ...