Wiesloch. Es ist so weit: Am morgigen Samstag beginnt offiziell das Wieslocher Winzerfest, schon am heutigen Freitag hat das Weindorf geöffnet. Deswegen bietet die RNZ schon jetzt einen Überblick über die einzelnen Veranstaltungen, die das Weindorf in den Ausläufern des Gerbersruhparks bereichern, beziehungsweise ausmachen.

Das Feuerwerk ist ein Geschenk von Schausteller Willi Lowinger, der das Winzerfest über 50 Jahre geprägt hat. Letztes Jahr wurde der Vertrag für den Festplatz auf Initiative der Stadt aufgelöst. Doch Lowinger wollte nicht sang- und klanglos gehen: Zum Dank für die vielen Besucher in all den Jahrzehnten gibt es nun dieses Feuerwerk.

Wiesloch. (tt) Nachdem das Feuerwerk zum Winzerfestauftakt am letzten Montag wegen der Trockenheit nicht stattfinden konnte , kann der ins Auge gefasste Ersatztermin gehalten werden. Das Feuerwerk wird nun am Sonntag von der Stadtwingert-Anlage aus gegen 21.30 Uhr abgefeuert.

"Die Stadt Wiesloch hat gemeinsam mit der Feuerwehr und der Firma Beisel die nun herrschenden Gegebenheiten neu bewertet", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Aufgrund des allgemeinen Witterungswechsels, der stattgefundenen Niederschläge und der aktuell vorliegenden Daten zur Wald- und Graslandfeuer-Gefahr werde die Situation nun entspannter als vor einer Woche eingeschätzt.

Auch weitere Regenfälle seien bis Sonntagabend noch wahrscheinlich. "Dennoch ist die Vegetation weiterhin trocken und alle Beteiligten werden aufs Äußerste wachsam sein", heißt es in der Mitteilung.

Update: Freitag, 2. September 2022, 18.45 Uhr

Gemütliches Beisammensein steht beim Weindorf am Gerbersruhpark im Vordergrund. Im Pavillon spielen während des Winzerfestes verschiedene Bands. Foto: Jan A. Pfeifer

Damit lockt das Winzerfest

Von Anja Hammer

> Das Weindorf hat von Freitag bis Montag, 26. bis 29. August, sowie Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. September, geöffnet. Jeweils ab 17 Uhr locken die Hütten der Winzer, Buden und eine Karussellbar in den Gerbersruhpark.

> Livemusik ist gleich an mehreren Abenden geboten. Am heutigen Freitag, 26. August, spielt "Paule Panthers Groove Club" ab 19.30 Uhr im Pavillon des Gerbersruhparks Rap, Funk, Reggae, Soul, Hip-Hop, Rock oder auch mal eine Ballade. Zur offiziellen Festeröffnung am Samstag, 27. August, spielt um 18 Uhr der Kurpfälzische Fanfarenzug und die Band "Amokoustic" tritt im Pavillon auf. Die vier Musiker präsentieren Funk-, Soul- und Disco-Hits als Lounge-Version. Die sechsköpfige Coverband "Silhouette Dream" ist am Freitag, 2. September, zu hören. Ab 19.30 Uhr kombinieren sie moderne Songs aus den Charts mit zeitlosen Klassikern. Die Formation "Moonlight Lounge" mit Piano, Saxofon und Gesang lockt am Sonntag, 4. September, ab 19.30 Uhr in den Park.

> Das Bacchus-Turnier im Badminton richtet die TSG Wiesloch am Samstag und Sonntag, 27./28. August, jeweils ab 9 Uhr in der Stadionsporthalle in der Parkstraße aus.

> Die offizielle Eröffnung des Winzerfestes erfolgt am Samstag, 27. August, ab 18 Uhr im Gerbersruhpark. Hier unterhalten der Kurpfälzische Fanfarenzug und im späteren Verlauf des Abends "Amokoustik" die Gäste. Die noch amtierenden Weinhoheiten scheiden aus dem Amt und lassen kurz ihre Regentschaft Revue passieren, bevor die neuen Kurpfälzischen Weinhoheiten feierlich gekrönt werden und das Fest offiziell eröffnet wird.

> Zum Boule-Turnier laden die Boule-Freunde am Sonntag, 28. August. Auf dem Boulegelände am Schwimmbad treten Mannschaften mit je zwei Spielern an. Einschreibeschluss ist um 9.30 Uhr. Jeder kann mitmachen, wobei Kenntnisse in Technik, Taktik und Regeln empfehlenswert sind.

> Der Abend der Musikvereine beginnt am Sonntag, 28. August, um 19 Uhr. Der Akkordeon-Club "Kurpfalz" Wiesloch präsentiert Musikstücke, die zum Tanzen und Träumen anregen. Danach werden die Sänger der Liedertafel Altwiesloch mit einigen "Weinliedern" passend zum Winzerfest erfreuen. Der Musikverein Baiertal wird mit bekannten Klassikern sowie modernen Popstücken begeistern. Die Stadtkapelle Wiesloch spielt unter dem Motto "vun allem Ebbes".

> Der Unternehmerstammtisch findet am Montag, 29. August, statt. Ab 19.30 Uhr ist an der Karussellbar Netzwerken angesagt.

> Das Feuerwerk, das am Montag, 29. August, vorgesehen war, wurde wegen der anhaltenden Trockenheit verschoben. Dies hatte die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Als Ersatztermin wurde der letzte Winzerfesttag, Sonntag, 4. September, genannt. Doch auch dann ist die Trockenheit entscheidend. Sollte es bis dahin nicht regnen, wird das Feuerwerk gestrichen.

> Wein und Markt lockt am Samstag, 3. September, in die Wieslocher Innenstadt. Und das schon zum 50. Mal. Bei der Jubiläumsveranstaltung ist auch dieses Mal von 11 bis 19 Uhr ordentlich etwas los auf den Straßen. 60 Stände von Vereinen und Einzelhändlern warten auf die Besucher. Zudem gibt es einen Flohmarkt für Kindersachen in der Höllgasse. Im Gerbersruhpark findet an diesem Tag kein Programm statt, Weindorf und Karussellbar sind jedoch ab 17 Uhr geöffnet.

> Das Städtische Museum im mittelalterlichen Wehrturm, dem "Dörndl", hat zum Winzerfest geöffnet. Und zwar am Samstag, 3. September, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 4. September, von 14 Uhr bis 16 Uhr. Dann können die Besucher in der Röhrgasse 24 alles rund um den Wieslocher Bergbau erfahren, der seit keltischer Zeit bis in die 1950er Jahr betrieben wurde. Ausgestellt werden zudem Exponate aus der Siedlungsgeschichte und den Ursprüngen von Wiesloch, etwa aus der Bronze- und Urnenfelderzeit sowie aus der provinzial-römischen Periode.