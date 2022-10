Von Timo Teufert

Wiesloch. In genau einem Monat ist es soweit: Dann startet in 13 Klassen an sechs Schulen rund um Wiesloch wieder das Projekt "Schüler machen Zeitung". Bei der gemeinsamen Aktion von Sparkasse Heidelberg und Rhein-Neckar-Zeitung, das von den Medienpädagogen von "Promedia Maassen" unterstützt wird, erhalten die Teilnehmer vier Wochen lang einen Einblick in das Medium Tageszeitung. Und durch theoretische Erklärungen und praktische Aufgaben wird auch die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen gestärkt. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt dabei auf dem Thema "Desinformation". Am Mittwoch fand nun im Veranstaltungssaal der Sparkasse in Wiesloch das Vorbereitungsseminar für Lehrer statt, an dem auch einige Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums teilnahmen.

"Schüler machen Zeitung" rund um Wiesloch ist nicht nur für "Promedia Maassen" in diesem Jahr eine Premiere, auch die meisten Lehrerinnen und Lehrer nehmen zum ersten Mal daran teil. Ihnen konnte Matthias Haberbosch, Regionalleiter der Sparkasse, einen Einblick in die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Sparkasse und Rhein-Neckar-Zeitung geben: "Seit 2008 unterstützen wir das Projekt ,Schüler machen Zeitung’, seit 2014 setzen wir es auch in Wiesloch um", so Haberbosch. Seine Kollegin Liane Baum, die das Projekt bei der Sparkasse federführend betreut, freute sich, nach zwei Coronajahren die Teilnehmer des Seminars wieder in Präsenz begrüßen zu können.

"Ich habe letztes Schuljahr bereits mit einer Klasse teilgenommen und es als gut empfunden. ,Schüler machen Zeitung’ ist eine tolle Sache", sagte Ina Abbe vom Gymnasium Walldorf bei der Vorstellungsrunde. Und Verena Elfner von der Bertha-Benz-Realschule berichtete, dass für sie – als sie im Alter ihrer Schüler war – die Zeitung ein Horror war. "Ich hoffe, dass wir mit dem Projekt einige Schüler für die Zeitung gewinnen können", sagte sie.

Dass das gelingen kann, daran haben die Projektbeteiligten keinen Zweifel. Neben den Unterrichtsmaterialien werden Redakteursbesuche, Druckereibesichtigungen, Recherchetermine und am Ende Zeitungsseiten für die Schülertexte, die ...