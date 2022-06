Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Die Gallier sind in Wiesloch los. Sie leben in Hütten, essen Suppe aus einem an der Feuerstelle hängenden Topf und bauen Tipis. Es gibt auch eine Poststelle samt Schalter im Gallierdorf. Es ist auf der Wiese gegenüber dem Wietalbad entstanden.

Zum Teil wurde dafür die "Kinderbaustelle" der Stadt Wiesloch weiterverwendet, Häuschen, die