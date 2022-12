Wiesenbach. (pol/mare) Nach dem Hinweis von Nachbarn hat die Polizei zwei Einbrecher in Wiesenbach auf frischer Tat überrascht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, sitzt einer der Beiden nun in Haft.

Am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr informierte ein misstrauisch gewordener Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Wiesenbach die Polizei über zwei verdächtige Personen, die augenscheinlich in eine Nachbarwohnung einbrechen würden. Die alarmierte Polizeistreife überraschte im hinteren Bereich des Hauses die beiden Eindringlinge, die sofort flüchteten. Durch die schnelle Reaktion der Beamtin und des Beamten wurde ein Einbrecher gestellt. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand, wodurch sowohl er selbst als auch die Polizistin und ihr Kollege leicht verletzt wurden.

Als sie den Mann dann durchsuchten, fanden die Beamten Bargeld, das vermutlich gestohlen war, und weitere Wertsachen. Der 51-Jährige hatte zudem Werkzeug dabei, mit dem sich Türen aufhebeln lassen.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann gegen 12.15 Uhr gemeinsam mit dem Komplizen zunächst die Haustür und später die Abschlusstür einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufgehebelt hatten. In der Wohnung sollen die Verdächtigen mehrere Gegenstände im Gesamtwert von 10.000 Euro zurechtgelegt haben, um die Beute nach und nach abzutransportieren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg am Samstag Haftbefehl gegen den 51-Jährigen. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen dauern weiter an, insbesondere nach dem zweiten Täter, der geflüchtet war. Er soll 1,80 Meter groß und kräftig bis korpulent gewesen sein. Er hatte schwarze, graumelierte Haare mit dunklem Dreitagebart. Er soll schwarze Kleider und eine schwarze Hose getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 oder beim Polizeirevier Neckargemünd unter Telefon 06223/9254-0 melden.