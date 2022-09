Wiesenbach. (tri) Auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Wiesenbach traf am Kerwesonntag eine 15-Personen zählende Delegation unter anderem aus Ecuador, USA, Indien, Kanada, Norwegen, Dänemark sowie auch aus Deutschland gemeinsam mit Vertretern der Evangelischen Landeskirche Badens und Oberkirchenrat Matthias Kreplin am Biddersbach ein. Anlass war die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die erstmals in Deutschland stattfindet. Sie wird von der Evangelischen Landeskirche in Karlsruhe für internationale Gäste aus 350 Mitgliedskirchen auf der Welt noch bis zum 8. September ausgerichtet. Es stehen Fortbildungen über Gerechtigkeit, Frieden, Einheit, Rassismus und Klimawandel auf dem Programm.

Auf Wiesenbachs Rathausplatz wurde unter blauem Himmel ein ökumenischer Gottesdienst zelebriert. Dekan Ekkehard Leytz, Pfarrerin Franziska Gnändinger sowie der katholische Pfarrer Tobias Streit und Gemeindereferentin Tatjana Abele, aber auch Wiesenbacher Gemeindeglieder gestalteten die Feier "Unter Gottes Regenbogen – gemeinsam auf dem Pilgerweg für Klimagerechtigkeit". Rund 300 Gläubige aus dem Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach und der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz waren mit dabei.

In ihrer Predigt über "die Bekehrung Paulus’" ging Pfarrerin Gnändinger auf ein Umdenken, ja eine Lebensveränderung im Blick auf den Klimawandel ein: "Wir waren lange genug blind, haben über unsere Verhältnisse gelebt und haben jetzt Trockenzeiten und Überschwemmungen. Jetzt leiden die Schwächeren darunter und unsere Landwirte, Tiere, Bäume sowie die Natur!"

Die ausländischen Gäste fühlten sich danach beim "Kirchweihfest" mit Fahrgeschäften und Bewirtungszelten sehr wohl. Nach dem Mittagessen und Besichtigung beider gegenüberliegender Kirchen wurde bei Kaffee und Kuchen im katholischen Gemeindehaus über die Klimagerechtigkeit und zukünftige Maßnahmen diskutiert.

Alexandra Meneses berichtete aus ihrem Heimatland Ecuador über die industrielle Ausbeutung der Bodenschätze durch internationale Konzerne und deren dramatische Auswirkungen aufs Klima: "Was kann die Kirche dazu beitragen, dass es zur Klimagerechtigkeit zwischen reichen und armen Ländern auf der Welt kommt?" Eine gute Frage, so das Fazit aller Beteiligten, die unbedingt auf hoher politischer Ebene global diskutiert werden müsse. Franziska Gnändinger berichtete von kleinen Schritten vor Ort zum großen Ziel. Sie stellte den Film über den Klimapilgerweg in Wiesenbach vor mit Vorschlägen zum Einsparen von CO2, zu Wildbienenhotels und zur ...