Rauenberg. (GW) Die sechste Rauenberger Weinwanderung, ausgerichtet von der Weinbruderschaft St. Michael, bot für die Weinfreunde der Region wieder einiges. Elf Weinerzeuger und die Weinbruderschaft St. Michael schenkten an ihren Ständen, verteilt auf die Weinberge auf der Großlage Mannaberg, die besten Tropfen aus.

Mit dabei waren die Weingüter Hirsch, Fellini, Wagner, Meisersick, Menges, Ihle, Block, Barth, Gmelin und Schäfer, sowie die Winzer von Baden, die durch die Winzergenossenschaft Kraichgau vertreten wurden. Am Stand der Weinbruderschaft St. Michael gab es von jedem der Teilnehmenden ein Gewächs zu verkosten.

Gutes Wetter und leckerer Wein aus Rauenberg. Die sechste Auflage der Rauenberger Weinwanderung am Samstag rund um den Mannaberg war trotz Hitze gut besucht. Die Besucherinnen und Besucher konnten auf der fünf Kilometer langen Strecke zahlreiche Weine aus der Weinstadt probieren. Fotos: Helmut Pfeifer

Traditionell steht die Weinwanderung im Sommer im Zeichen der Weißweine. So konnten sich die Weinfreunde, die am Samstag nach Rauenberg pilgerten, an Weiß- und Grauburgunder probieren, oder den Auxerrois und Riesling probieren. Viel nachgefragt waren die weiß gekelterten Rotweine, wie der Blanc de Noir, auch wurden halbtrockene und feinfruchtige Gewächse nachgefragt.

Seniorchef Bernhard Fellhauer vom Weingut Fellini lobte die Weinwanderung. "Nach einem verhaltenen Beginn zog die Besucherzahl am Nachmittag an, insgesamt hatten wir aber weniger Besucher an unserem Stand wie in den Vorjahren. Wahrscheinlich war das Wetter über Mittag einfach zu warm, um Wein zu trinken", erklärte Fellhauer. Er vergaß nicht Andreas Staar von der Weinbruderschaft St. Michael, welche ebenfalls zufrieden mit der Veranstaltung war, für die Organisation zu danken.

Zufriedene Gesichter gab es bei der Winzergenossenschaft Kraichgau, die für die Winzer von Baden ausschenkte. Dort waren die ehemaligen Weinhoheiten im Ausschank aktiv. Die Weinwanderung war, da waren sich die Beteiligten sicher, für alle ein Erfolg.