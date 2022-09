"Tag für Tag sind Tausende Dinge zu tun", berichtet Simone Boldt davon, wie ihr Leben seit dem 18. August aussieht. Autos müssen abgemeldet, Energieverträge gekündigt, Versicherer kontaktiert werden. Oft sind die Zuständigkeiten unklar, das Rennen "von Pontius zu Pilatus" kostet Kraft. Dabei steht das Ehepaar vor den Resten von dem, was es sich über Jahre hinweg aufgebaut hat, die Familie muss in einer Wirklichkeit ankommen, die sich über Nacht verändert hat. "Wir sind ohne Grund und Boden", sagt Sabine Boldt. Autowracks stehen noch auf dem Grundstück. Einige sind kaum noch zu erkennen.

"Ich bin selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ritschweier aktiv. Trotzdem konnte ich nur noch zusehen, wie alles abbrennt", sagt Jürgen Boldt. Der 54-Jährige arbeitet als Elektriker. Seine Frau Simone (56) hatte den Hof Rhiannon mit Gastronomie, Geschäft und Seminarzentrum betrieben. Sonntags kam eine Aushilfe. Der Rest war Familiensache. Das Ehepaar und den 17 Jahre alten Sohn Dominik nimmt die Besichtigung des Unglücksorts am Donnerstag sichtlich mit. OB Manuel Just, Ortsvorsteher Karl-Friedrich Kippenhan, Ortschaftsräte, Feuerwehrvertreter und Presseleute haben sich vor dem Hof getroffen. Es wird zu Spenden für die Familie aufgerufen, die hier auch gewohnt hat. Sie konnte sich am 18. August rechtzeitig retten, ihr Mieter war außer Haus.

Weinheim-Ritschweier. Er drängt sich nicht mehr auf. Aber er ist noch da: Dieser Brandgeruch, der in der Nase beißt. Und den man fast körperlich spürt vor den geborstenen Fenstern des Hofs in der Hohensachsener Straße. Die Wände starren vor Ruß. Was früher der Gastraum des Hofcafés und der Saal für Ausstellungen und Kurse waren, lässt sich nur noch erahnen. Der Hof Rhiannon in Ritschweier ist am 18. August zu großen Teilen abgebrannt. Das Feuer war abends um 21.45 Uhr in einem Vorbau ausgebrochen, dann griffen die Flammen auf den alten Hof sowie ein Nebengebäude über. 160 Feuerwehrkräfte aus mehreren Kommunen waren in der trockenen, aber – zum Glück – windstillen Nacht im Einsatz. Drei Drehleiterfahrzeuge kamen nach Ritschweier. Die Flammensäule ragte zu Beginn meterhoch in den Himmel, selbst im Nachbardorf Rippenweier fielen später noch Rußpartikel auf parkende Autos herab.

Von Philipp Weber

Urgewalt Feuer: Auch von den Autos auf dem Grundstück blieb wenig übrig. Foto: Dorn

Erst war das Haupthaus Dorfgaststätte, dann Heimat einer christlichen Gemeinschaft, zuletzt war hier der Hof Rhiannon. Und mit dem soll’s auch in rund zwei Jahren weitergehen. Foto: Dorn

Die Boldts hatten das Anwesen vor 14 Jahren übernommen, zuvor waren sie in der Weststadt ansässig gewesen. Davor wiederum war der Hof 19 Jahre lang Heimstatt einer christlichen Gemeinde. Aber in Erinnerung haben es Ortsvorsteher Kippenhan und viele ältere Dorfbewohner als den alten Gasthof "Ritschweierer Tal". "Das war der Ortsmittelpunkt, im Saal stieg Jahr für Jahr der Bürgerball", so Kippenhan mit Blick auf das Hauptgebäude. Dieses strahlt ganz in Weiß; zumindest dort, wo die Flammen nicht gewütet haben. Sechs Wochen vor dem Brand waren noch die Maler da. Auf der Webseite des Hofs Rhiannon sind noch Aufnahmen der liebevollen Innen- und Garteneinrichtung zu sehen. Frühstücksgäste, Wanderer und Erholungssuchende konnten Kaffeekreationen und vegetarische Speisen genießen. Es gab eine Auswahl an Kunsthandwerk sowie diverse Kurse. Der Hof war zwar keine Dorfgaststätte mehr, aber ein Ort, der in die Zeit passt – und für das so dringend benötigte Leben in den Ortsteilen sorgte.

Nach dem Unglück erkundigten sich Menschen aus der ganzen Region. "Wir mussten die Familie in dieser Zeit ein Stück weit abschirmen", sagt Ortschaftsrätin Stephanie Bangert-Barth: "Im Dorf ist so etwas möglich." Die Familie lebt nun in einem Haus in der Nähe. Dessen früherer Bewohner ist in eine Senioreneinrichtung gezogen, und der Sohn hat es den Boldts erst einmal überlassen. Simone Boldt will nun zu Kräften kommen – und den Hof dann wieder aufbauen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen, aber doch so weit gediehen, dass die Besitzer das Anwesen wieder betreten dürfen. Es wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt schuld war, ist zu hören. Für den Wiederaufbau braucht es sorgfältige Planung, viel Geduld – und Geld. Ortschaftsrat Gerhard Himmel hat ein Spendenkonto eingerichtet. Allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda sind 15.000 Euro zusammengekommen. Der Nachbarortsteil Hohensachsen hilft ebenfalls: Die Einnahmen des Kuchenverkaufs der dortigen Dorfkerwe gingen an den Hof.

OB Just wollte am Donnerstag im Hintergrund bleiben. Er verspricht aber, dass die Stadt so unbürokratisch wie möglich hilft, wenn sich baurechtliche Fragestellungen ergeben. "Rufen Sie an", sagt er zu Jürgen Boldt. Der ist sichtlich gerührt.

Info: Das Spendenkonto: IBAN: DE 20.1001.0010.0969 7271 37; BIC: PBNKDEFF (Postbank); Kontoinhaber: G. Himmel; Verwendungszweck: "Brandhilfe Fam. Boldt".