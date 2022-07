Die Schulgemeinschaft habe über Monate auf die Aufnahme in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus“ hingearbeitet, so Schulleiterin Gabriele Franke (am Mikro). In der ersten Reihe saßen Ingrid Noll (3.v.r.) und Bülent Ceylan (6.v.l.). Foto: Dorn