Und dafür halten in Weinheim auch verschiedene Anlaufstellen zusammen. Denn die weitere Betreuung übernehmen neben der Feuerwehr der Bauhof sowie die Stadtgärtner. "Wir brauchen da einfach verlässliche Partner", betont Mittelbach. Und genau das ist es, was Kern schätzt: "In Weinheim haben wir einfach ein schönes Netzwerk. Es ist toll, wenn jeder jeden kennt und auch jedem hilft." Und so bekommt auch die große Libanonzeder ihre Hilfe. Denn die Geschichte des Baumes beeindruckt wohl jeden, der an ihm vorbei läuft. Und die "alte ...

So halten die Behälter, von denen jeder einzelne 1000 Liter Wasser fasst, wohl rund zwei bis drei Tage, schätzt Mittelbach. Auch der Ginkgo im Schlosspark wurde mit einem solchen Behälter ausgerüstet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Libanonzeder Unterstützung bekommt, um die heißen Sommermonate gut zu überstehen. Bereits in den Hitzesommern 2003 und 2018 habe man ihr per Wasserversorgung durch Trockenheit und Hitze geholfen, erinnert sich Kern. Bei so einem alten Baum sei es eben auch wie bei einem älteren Menschen, der mehr Unterstützung und Pflege brauche.

Doch nur mit dem Feuerwehrschlauch zu wässern, bringt dem alten Baum nicht viel. "Mit dem Schlauch spritzen wir jetzt nur, um den Boden etwas aufzulockern", erläutert der stellvertretende Leiter der Stabsstelle Feuerwehr und Katastrophenschutz, Ralf Mittelbach. "Das hat dann den gleichen Effekt wie ein Starkregen, bei dem das Wasser einfach nicht versickern kann", so Mittelbach. Daher sei es wichtig, die Libanonzeder kontinuierlich zu bewässern. Und dafür sorgen nun drei große silberne Behälter, die von der Feuerwehr so präpariert wurden, dass sie durch einen Schlauch mit Löchern über mehrere Tage langsam Wasser abgeben.

Weinheim. Majestätisch wacht die imposante Libanonzeder im kleinen Schlosspark über das Rathaus. Für die Weinheimer Bürger ist der rund 190 Jahre alte Baum ein wichtiges Symbol ihrer Stadt. "Die altehrwürdige Zeder ist für uns ein Wahrzeichen, ganz genau wie die zwei Burgen", beschreibt es Stadtsprecher Roland Kern. Doch die Trockenheit und Hitze der letzten Wochen setzen der "alten Dame" zu. Nun schaffte die Weinheimer Feuerwehr Abhilfe. Die Kameraden rückten am Dienstagvormittag mit großer Wasser-Ladung an, um der Zeder, die als eine der ältesten Deutschlands gilt, Erleichterung zu verschaffen. Zwar sei sie auf den ersten Blick noch nicht akut gefährdet; doch da man nicht in das riesige Wurzelwerk blicken könne, sei es für die Zeder wohl bereits zu spät, wenn man sähe, dass sie stark leidet, erklärt Kern.

Von Nadine Rettig

Damit die Zweige der Zeder grün bleiben, rückte die Feuerwehr an. Foto: Kreutzer

