Entgegen einer ersten Polizeimeldung haben sich die Drohungen des aller Wahrscheinlichkeit nach psychisch erkrankten Mannes nicht gegen eine Ärztin gerichtet. Aufgrund eines Missverständnisses war dort zunächst von einem Anruf "in einem Weinheimer Krankenhaus" die Rede gewesen. ...

Doch so weit kam es nicht. Weitere Polizeikräfte, die ebenfalls alarmiert worden waren und sich noch auf dem Weg nach Weinheim befanden, konnten wieder den Rückweg antreten.

"Dennoch müssen wir auf eine Bedrohung reagieren, durchaus auch mit starken Kräften. Das kann auf Außenstehende martialisch wirken", so Schätzle: "Aber wir müssen der Quelle der Bedrohung im Ernstfall immer einen Schritt voraus sein." Die polizeilichen Sondereinsatzkräfte seien angerückt, um den Verdächtigen notfalls auch gegen dessen Willen und innerhalb von dessen Wohnung festnehmen und zu können.

Der 31-Jährige sei letztlich von selbst aus seiner Wohnung gekommen und habe sich widerstandslos von den Polizeibeamten in vorläufigen Gewahrsam nehmen lassen, so Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Anfrage. Man habe den 31-Jährigen in eine größere Einrichtung gebracht, wo er nun psychiatrische Behandlung erfahren soll. Eine "tatsächliche Gefährdung" für die Bevölkerung habe letztlich zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei am Montagmittag mit.

Die verständigte Polizei rückte mit starken Kräften aus. Passanten sahen jede Menge Polizeiautos mit Blaulicht heranbrausen. Auf den Seiten sozialer Netzwerke machten sich rasch Spekulationen breit. Die Ermittler der Polizei fanden vergleichsweise schnell heraus, woher der Anruf kam. Der 31-Jährige lebt ebenfalls in Weinheim, nach RNZ-Informationen im Stadtteil Weststadt. Auch das Sondereinsatzkommando (SEK) wurde dorthin beordert. Der Einsatz endete jedoch sehr glimpflich.

Weinheim. Großes Polizeiaufkommen in Weinheim: Rund 40 Einsatzkräfte sind am Montagvormittag um 10.30 Uhr in die Zweiburgenstadt geeilt. Dort nahmen sie wenige Minuten nach 12 Uhr einen 31 Jahre alten Mann fest. Auslöser von Einsatz und Festnahme war ein Anruf, den der 31-Jährige getätigt hat, offenbar infolge eines psychischen Ausnahmezustands. Er hatte ein Weinheimer Ärztehaus kontaktiert. Zwei der dortigen Mitarbeiterinnen sprachen mit ihm, wobei der 31-Jährige "undifferenzierte Drohungen" ausgestoßen haben soll. Das hatte Folgen.

Von Philipp Weber

Weinheim. Großes Polizeiaufkommen in Weinheim: Rund 40 Einsatzkräfte sind am Montagvormittag um 10.30 Uhr in die Zweiburgenstadt geeilt. Dort nahmen sie wenige Minuten nach 12 Uhr einen 31 Jahre alten Mann fest. Auslöser von Einsatz und Festnahme war ein Anruf, den der 31-Jährige getätigt hat, offenbar infolge eines psychischen Ausnahmezustands. Er hatte ein Weinheimer Ärztehaus kontaktiert. Zwei der dortigen Mitarbeiterinnen sprachen mit ihm, wobei der 31-Jährige "undifferenzierte Drohungen" ausgestoßen haben soll. Das hatte Folgen.

Die verständigte Polizei rückte mit starken Kräften aus. Passanten sahen jede Menge Polizeiautos mit Blaulicht heranbrausen. Auf den Seiten sozialer Netzwerke machten sich rasch Spekulationen breit. Die Ermittler der Polizei fanden vergleichsweise schnell heraus, woher der Anruf kam. Der 31-Jährige lebt ebenfalls in Weinheim, nach RNZ-Informationen im Stadtteil Weststadt. Auch das Sondereinsatzkommando (SEK) wurde dorthin beordert. Der Einsatz endete jedoch sehr glimpflich.

Der 31-Jährige sei letztlich von selbst aus seiner Wohnung gekommen und habe sich widerstandslos von den Polizeibeamten in vorläufigen Gewahrsam nehmen lassen, so Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Anfrage. Man habe den 31-Jährigen in eine größere Einrichtung gebracht, wo er nun psychiatrische Behandlung erfahren soll. Eine "tatsächliche Gefährdung" für die Bevölkerung habe letztlich zu keinem Zeitpunkt bestanden, teilte die Polizei am Montagmittag mit.

"Dennoch müssen wir auf eine Bedrohung reagieren, durchaus auch mit starken Kräften. Das kann auf Außenstehende martialisch wirken", so Schätzle: "Aber wir müssen der Quelle der Bedrohung im Ernstfall immer einen Schritt voraus sein." Die polizeilichen Sondereinsatzkräfte seien angerückt, um den Verdächtigen notfalls auch gegen dessen Willen und innerhalb von dessen Wohnung festnehmen und zu können.

Erste Meldung von bedrohter Klinik-Ärztin war falsch

Doch so weit kam es nicht. Weitere Polizeikräfte, die ebenfalls alarmiert worden waren und sich noch auf dem Weg nach Weinheim befanden, konnten wieder den Rückweg antreten.

Entgegen einer ersten Polizeimeldung haben sich die Drohungen des aller Wahrscheinlichkeit nach psychisch erkrankten Mannes nicht gegen eine Ärztin gerichtet. Aufgrund eines Missverständnisses war dort zunächst von einem Anruf "in einem Weinheimer Krankenhaus" die Rede gewesen. Sprich: in der Weinheimer GRN-Klinik. Diese ist das einzige Haus in der Stadt mit einer kompletten Klinikinfrastruktur.

Als sich die RNZ am Montagnachmittag bei den Gesundheitszentren Rhein-Neckar nach deren Sicht auf den Vorfall erkundigen wollte, dauerte es länger, bis eine Antwort kam. Die fiel sehr freundlich, aber überraschend knapp aus: Die GRN-Klinik in Weinheim sei gar nicht betroffen gewesen, erklärte eine Sprecherin.

Tatsächlich gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft des Krankenhauses am westlichen Weinheimer Stadteingang mehrere weitere Einrichtungen. Hier hat sich im September 2013 eine Zweigstelle des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) mit Hauptsitz in Wiesloch angesiedelt. Auch hier werden Menschen stationär behandelt.

Sieben Jahre später folgte das GRN-Betreuungszentrum. Außerdem gibt es – und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft der Klinik – diverse Fachärzte, die ihre Patienten unter anderem mithilfe zum Teil hochkomplexer Diagnosegeräte untersuchen und ambulant behandeln. Der Vollständigkeit halber: Auch die Weinheimer Niederlassungen von Behörden des Rhein-Neckar-Kreises sind hier zu finden.

Doch auch eine Sprecherin des PZN konnte eine Beteiligung von Arbeitskräften der Weinheimer Zweigstelle ihrer Einrichtung an dem Vorfall dementieren. Am Ende stellte sich heraus, dass der 31-Jährige in einem Ärztehaus angerufen hatte. Die Mitarbeiterinnen, die mit ihm redeten, sind jedoch keine Medizinerinnen. Und die Drohungen waren auch nicht persönlicher Natur.

Der Fairness halber sei jedoch erwähnt, dass sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim große Mühe gab, um das Missverständnis aufzuklären.