Die in der Satzung verankerten "markantesten Punkte" hatte Pereira zuvor noch einmal hervorgehoben. Der Zweck des Ortsvereins ergebe sich aus seinem Bekenntnis zu den Grundsätzen der SPD und der Teilnahme an der politischen Willensbildung der Partei. Als beratende ...

So sehen die Pläne für die Hildebrand'sche Mühle aus

Weinheim: So sehen die Pläne für die Hildebrand'sche Mühle aus

Auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny sowie die SPD-Ortsvereinsvorsitzende von Laudenbach und Mitglied im Kreisvorstand der Partei, Vanessa Bausch, lobten die gelungene Fusion als wichtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft der lokalen Sozialdemokratie. "Ihr übernehmt Verantwortung, werdet schlagkräftiger, schafft Synergien und macht neue Kräfte für wichtige politische Aktivitäten frei", so Cuny.

Die Genossen beider Ortsvereine hatten schon in den Wochen zuvor bei separat abgehaltenen Mitgliederversammlungen einhellig für einen Zusammenschluss votiert. Nun banden die beiden bisherigen Vorsitzenden, André de Sá Pereira und Daniel Storck, nach der zuvor ohne weitere Aussprache bei einer Enthaltung erfolgten Zustimmung der Anwesenden zur Satzung "den Sack zu". Die Weinheimer Ortsvereine hätten in den zurückliegenden Jahren "immer harmonisch und kooperativ" zusammengearbeitet. Da habe sich der Zusammenschluss als logischer Schritt ergeben, so der Weinheimer Pereira, der im weiteren Verlauf der Versammlung ohne Gegenkandidat zum "Fusionsvorsitzenden" gewählt wurde.

Weinheim. So viel steht bereits fest: Der 13. Dezember 2022 wird in der langen und erfolgreichen Geschichte der Weinheimer Sozialdemokratie als weiterer strahlender "Fixpunkt" seinen Platz einnehmen. Exakt um 19.34 Uhr hatten die 30 anwesenden Genossen Historisches geschafft: Die Verschmelzung der beiden bisher getrennt marschierenden Ortsvereine Weinheim und Lützelsachsen/Hohensachsen/Ritschweier zu einem einzigen Ortsverein mit jetzt knapp 200 Mitgliedern.

Von Günther Grosch

Weinheim. So viel steht bereits fest: Der 13. Dezember 2022 wird in der langen und erfolgreichen Geschichte der Weinheimer Sozialdemokratie als weiterer strahlender "Fixpunkt" seinen Platz einnehmen. Exakt um 19.34 Uhr hatten die 30 anwesenden Genossen Historisches geschafft: Die Verschmelzung der beiden bisher getrennt marschierenden Ortsvereine Weinheim und Lützelsachsen/Hohensachsen/Ritschweier zu einem einzigen Ortsverein mit jetzt knapp 200 Mitgliedern.

Die Genossen beider Ortsvereine hatten schon in den Wochen zuvor bei separat abgehaltenen Mitgliederversammlungen einhellig für einen Zusammenschluss votiert. Nun banden die beiden bisherigen Vorsitzenden, André de Sá Pereira und Daniel Storck, nach der zuvor ohne weitere Aussprache bei einer Enthaltung erfolgten Zustimmung der Anwesenden zur Satzung "den Sack zu". Die Weinheimer Ortsvereine hätten in den zurückliegenden Jahren "immer harmonisch und kooperativ" zusammengearbeitet. Da habe sich der Zusammenschluss als logischer Schritt ergeben, so der Weinheimer Pereira, der im weiteren Verlauf der Versammlung ohne Gegenkandidat zum "Fusionsvorsitzenden" gewählt wurde.

Zufrieden zeigte sich gleichfalls der 42 Jahre alte Elektrotechnikmeister Storck. Er wurde gemeinsam mit Stella Kirgiane-Efremidou zu Pereriras Stellvertreter gewählt. Storck war seit 2014 acht Jahre lang Vorsitzender des zuletzt 45 Mitglieder zählenden SPD-Ortvereins von Lützelsachsen, Hohensachsen und Ritschweier gewesen. Er habe "auch schon die Fusion des Ortsvereins Lützelsachsen mit Hohensachsen und Ritschweier mitgemacht", erklärte Storck. Kirgiane-Efremidou und er freuten sich darauf, die Kräfte weiter zu bündeln und als aktiver Ortsverein im Schulterschluss mit anderen SPD-Ortsvereinen politisch zu wirken und Veranstaltungen anzubieten.

Auch der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny sowie die SPD-Ortsvereinsvorsitzende von Laudenbach und Mitglied im Kreisvorstand der Partei, Vanessa Bausch, lobten die gelungene Fusion als wichtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft der lokalen Sozialdemokratie. "Ihr übernehmt Verantwortung, werdet schlagkräftiger, schafft Synergien und macht neue Kräfte für wichtige politische Aktivitäten frei", so Cuny.

Die in der Satzung verankerten "markantesten Punkte" hatte Pereira zuvor noch einmal hervorgehoben. Der Zweck des Ortsvereins ergebe sich aus seinem Bekenntnis zu den Grundsätzen der SPD und der Teilnahme an der politischen Willensbildung der Partei. Als beratende Mitglieder dienen die Vorsitzenden der Weinheimer Stadtratsfraktion, der Arbeitsgemeinschaft SPD-60-plus sowie der Weinheimer Juso-AG. Mangels Bewerberinnen nicht zum Tragen kam die Möglichkeit zur Wahl einer männlich-weiblichen Doppel-Spitze. Dem neuen, auf zwei Jahre gewählten elfköpfigen Vorstand des fusionierten Ortsvereins "Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Ortsverein Weinheim" gehören drei Vertreter des ehemaligen Ortsvereins Lützelsachsen/Hohensachsen/Ritschweier und acht Mitglieder des alten Ortsvereins Weinheim an.

Als erste Aufgaben des neuen Vorstands nannte Pereira die Formulierung eines Arbeitsprogramms, das Angebot mitgliederoffener Vorstandssitzungen sowie die Bildung der Arbeitskreise "Öffentlichkeitsarbeit" und "Veranstaltungen". Vanessa Bausch lud die Genossen für Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr, zum "Adventspunsch" mit dem Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci nach Laudenbach in den "Südring 1 d" ein.

> Der Vorstand des neuen SPD-Ortsvereins Weinheim: Erster Vorsitzender ist André De Sá Pereira, seine Stellvertreter sind Stella Kirgiane-Efremidou und Daniel Storck. Sandra Kerber führt die Kasse, als Schriftführer fungiert Joel Möller. Die Beisitzenden sind Eleni Efremidou-Hartmann, Jürgen Häuser, Michael Huke, Professor Rudolf Large, Eckhardt Pfisterer und Luca Panizzo. Die Kassenprüfung übernehmen Annette Heuser und Uwe Kleefoot. Als Delegierte vertreten André De Sá Pereira, Rudolf Large, Stella Kirgiane-Efremidou, Annette Heuser, Daniel Storck und Gerlinde Pfisterer die SPD Weinheim auf Mitgliederparteitagen.