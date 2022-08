Von Günther Grosch

Weinheim. Vor zehn Jahren, genauer am 28. September 2012, ging der Beat Club Weinheim an den Start. Hatte man im Vorfeld noch gemunkelt, "wenn alles gut läuft, gibt es eine Verlängerung", so ist dies nun bereits die neunte "Verlängerung". Trotz allen Optimismus’ und auch wenn der Wunsch Vater des Gedankens war: "Mit diesem Erfolg und dass es zehn Jahre