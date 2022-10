Weinheim. (RNZ) Das Weinheimer Schlosspark-Restaurant erwacht aus dem Dornröschenschlaf: Im Frühjahr 2023 werden die Gastronomen Juliane Wasser und Arno Kiegele den altehrwürdigen Standort übernehmen und mit einem "ausgereiften Konzept mit neuen Akzenten" beleben, so heißt es in der Bewerbung. Die Vergabe hat der Hauptausschuss des Gemeinderates nach einer Vorberatung in der Schlosspark-Kommission beschlossen. Damit ist ein rund dreijähriger Leerstand in Weinheims guter Stube – nach Sanierungszeit und Corona – beendet.

Oberbürgermeister Manuel Just gratulierte den beiden Pächtern jetzt symbolisch vor der Kulisse des Schlosses und zeigte sich sehr zuversichtlich, dass die Örtlichkeit wieder zu einer prägenden gastronomischen Einrichtung für die Bergstraße und die ganze Region wird. Wasser und Kiegele sind erfahrene Gastronomen. Juliane Wasser ist in Weinheim und darüber hinaus als langjährige Betreiberin der Wachenburg-Gastronomie bekannt. Zuvor bewirtschaftete sie unter anderem den Spiegelsaal im Palais Prinz Carl in Heidelberg. Arno Kiegele, der in Weinheim wohnt, hat einen sehr guten Namen in der Event-Gastronomie. Er leitete Jahre lang die Promotion GmbH des rheinland-pfälzischen Rundfunks, gilt als "Erfinder" des Oktober- und des Frühlingsfestes in Mannheim.

Gemeinsam hatten die beiden Profis der Stadt ein Konzept für das Schloss vorgelegt, das Verwaltung und Ausschuss überzeugte. Schon deutlich vor der Eröffnung im Frühjahr 2023 soll es die Möglichkeit geben, für Feierlichkeiten und besondere Anlässe zu reservieren.

Das Konzept der neuen "Schlosserei" – so der vorgesehene Name – soll auf vier Säulen ruhen: Ein Café-Restaurant-Betrieb übers ganze Jahr jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 9 Uhr bis 17 Uhr. OB Just betonte, dass damit stets ein Kaffee-und-Kuchen-Angebot für die Besucher des Schlossparks bereitgehalten wird. Damit werde Weinheim seinem Ruf als Ausflugsziel gerecht. Die neue "Schlosserei" will mit einer hauseigenen Patisserie für richtig gutes Süßes sorgen.

Jeweils am Mittwoch und am Sonntag wird außerdem abends ein Vier-Gänge-Schloss-Menü angeboten – auch vegetarisch. Im Sommer ist die Terrasse ohnehin auch abends bewirtschaftet. Zum gastronomischen Angebot sollen Picknicks auf der Schlossparkwiese und ein Sonntagsbrunch gehören.

Die zweite Säule sind private Veranstaltungen und dabei natürlich die für Weinheim so wichtigen Hochzeitsgesellschaften, Geburtstage oder andere Familienfeiern. Im dritten Angebot geht es um kulinarische und kulturelle Angebote für private Gesellschaften, aber auch für Firmen und Betriebe. Da ...