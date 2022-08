Von Stefan Hagen

Weinheim. Seinen ganz persönlichen Kerweauftakt feiert Manuel Just bereits am Donnerstag, lange vor der offiziellen Eröffnung am Freitag um 16.30 Uhr. Beim Rundgang über das Kerwegelände – unter anderem mit Kerwemeisterin Tamara Metz und Ordnungsamtsleiter Markus Böhm – hat der Oberbürgermeister im Kleinen Schlosshof plötzlich ein Bier in der Hand. Ablehnen ist zwecklos, schließlich hat es ihm sein Amtsvorgänger Heiner Bernhard höchstpersönlich in die Hand gedrückt, der hier gerade am Stand des MGV Eintracht beschäftigt ist. Der alte und der amtierende OB fallen sich in die Arme, es wird gescherzt und gelacht. Und das Bier kann Just guten Gewissens hinunterspülen – es ist alkoholfrei.

Oberbürgermeister Manuel Just im Gespräch mit Straußwirtschaft-Betreiber Rainer Bickel. Foto: Kreutzer

Begonnen hat der Routine-Check der Stände und Fahrgeschäfte auf der Terrasse des Schlossrestaurants. Hier wird über die Kerwetage ein DJ in einer Art Freiluft-Disco für Stimmung sorgen. Das Problem: Der Rasen ist braun und staubtrocken – es herrscht Brandgefahr. Deshalb wird das ehemalige Grün jetzt in Absprache mit der Feuerwehr gewässert.

In diesem Zusammenhang appellieren Oberbürgermeister Manuel Just und Feuerwehrkommandant Bernd Meyer eindringlich an alle Besucher und Anwohner, sehr achtsam und vorsichtig mit der Lage umzugehen. "Die Kerwe darf kein Spiel mit dem Feuer sein", wird der OB in einer Mitteilung zitiert. Man habe aber darauf verzichtet, Parks und Grünanlagen grundsätzlich zu sperren, wie dies wegen der Brandgefahr bei hoher Besucherzahl derzeit in einigen anderen Städte passiert. "Wir glauben an das Verantwortungsgefühl der Kerwebesucher", so Just und Meyer.

Der Rasen vor der Terrasse des Schlossrestaurants wird bewässert. Foto: Kreutzer

Zurück zum Rundgang: Im Bereich der Roten Turmstraße vor dem Schlosseingang bleibt die kleine Delegation kurz stehen. Hier werden am Freitag noch Betonsperren installiert, um eine Bedrohungslage an dieser neuralgischen Stelle zu verhindern, erläutert Stadtsprecher Roland Kern. Weiter geht es am Autoscooter vorbei in Richtung Kerwerutsche, die Just mit einem kritischen Blick inspiziert. Ob er hier wohl in den nächsten Tagen mal in die Tiefe gleitet?

Nächste Station ist der Innenhof der Ulner Kapelle. Hier freut sich Bastian Bürner über den Besuch des Stadtchefs. "Wir sind bereit", lässt er Manuel Just wissen. "Und von unserer Soundbox wird das Ordnungsamt sicher begeistert sein", macht Bürner einen Scherz in Richtung Markus Böhm. Der Amtsleiter lächelt zurück. Schließlich geht der Tross weiter über das Kerwehaus in Richtung Marktplatz. Dann zieht Just sein Fazit: "Es kann losgehen." Er frage sich nur, "warum denn nicht schon heute".