Von Günter Grosch

Weinheim. "So ein Mann, so ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an", sang Mitte der 1970er-Jahre die unvergessliche Margot Werner. Im Falle des diesjährigen Flohmarktes der "Weinheimer Nordstadt-Freunde 14" (WNF 14) war es am Samstag Ditmar Flothmann, der nicht nur seiner Statur und seines Outfits wegen unübersehbar auf sich aufmerksam machte. Als