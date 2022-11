> "Holzwürmer" setzen noch eins drauf: Gute Bekannte stehen am Freitag, 30. Juni, und am Sonntag, 3. Juli, auf der Bühne der Stadthalle. Nach dem bestens angenommenen Musical-Abend vom Sommer setzt der Theater- und Filmverein "Holzwurm" diesmal noch eins drauf und veranstaltet eine Musikrevue mit dem Titel "Showtime". Im Programm sollen unvergessliche Melodien aus der Film- und Theatergeschichte im Mittelpunkt stehen. Wieder sorgt die Band der Musikschule Badische Bergstraße für den richtigen Ton.

> Besonders und individuell: Diese Attribute kommen vor allem in den Monaten Mai und Juni zum Tragen – zweimal steht Lokalkolorit auf dem Programm. Denn am Wochenende vom 11. bis 14. Mai ist es so weit: Das erste eigene Weinheimer Theaterstück kommt auf die Bühne, die diesmal allerdings auf dem Alten Friedhof an der Peterskirche steht. Es trägt dem Titel "Schweinebucht". Die beiden Weinheimer Schauspielerinnen Felicitas Vajna und Jeanette Rosen sowie der ebenfalls einheimische Mime Thomas Koob haben das Drehbuch geschrieben und bereits mit den Proben begonnen. Die Besonderheit: Im Ensemble werden 21 Kleindarsteller, Menschen aus Weinheim, in Rollen schlüpfen und die professionellen Hauptdarsteller unterstützen – das gab es so noch nie.

Weinheim. (RNZ) "Kultur an besonderen Orten" und "Weinheimer Besonderheiten" – das waren von Anfang an erklärte Ziele von Weinheims Theatermachern, als das Genre in die Zuständigkeit der Stadt überging. So kam auch das Motto "Weinheim macht Theater" zustande. "Trefflich umgesetzt" werden soll es im neuen Spielplan "Theater und Kammermusik" für das Jahr 2023, der nun rechtzeitig vor Weihnachten erschienen ist. "Theaterkarten sind ein wunderbares Weihnachtsgeschenk", findet Martin Grieb, der im Kulturbüro der Stadt für das Theater zuständig ist. Für sämtliche Veranstaltungen gibt es bereits Tickets unter www.reservix.de und an den Vorverkaufsstellen, auch bei der Touristik-Anlaufstelle am Marktplatz.

> Start mit "Das Land des Lächelns": Das Jahresprogramm, das am 20. Januar mit Franz Lehars Operette "Das Land des Lächelns" beginnt, weist diesmal 18 Musik- und Theatervorstellungen auf. Im Juli, August und September ist Sommerpause, das zweite Halbjahr startet am 14. Oktober und endet mit einem Kindertheaterstück. Zu sehen sind dann "Till Eulenspiegels lustige Streiche" kurz vor Weihnachten.

Es wartet auch ein Wiedersehen mit Harry Owens „Traumtheater Salomé“: Es wird wohl wieder eine Darbietung, in der sich Fantasie und Humor die Hand reichen. Foto: zg

> Wiedersehen mit jungen Musikern und dem "Traumtheater Salomé": Wieder betreten junge Musiker bei Kammerkonzerten die Bühne; einige von ihnen haben schon Freunde klassischer Musik auf der ganzen Welt begeistert – wie etwa das im ersten Halbjahr 2023 in Weinheim gastierende Malion-Quartett an den Violinen (20. Januar), das Klavierquintett-Ensemble 4.1 (14. Februar) und das Notos-Klavierquartett (4. März). Es sind Klassiker des Schauspiels dabei, wie Arthur Millers "Hexenjagd" (28. Januar) mit Carsten Klemm und Wolfgang Seidenberger in den Hauptrollen. Und tatsächlich bietet "Weinheim macht Theater" wieder einige durchaus prominente Darsteller auf: etwa Ingolf Lück am 15. März in der Komödie "Brauchen Sie ’ne Quittung" oder Jochen Busse, Hugo Egon Balder und René Heinersorf in der Komödie "Komplexe Väter" (24. April). Nicht zu vergessen: Doris Kunstmann und Ron Williams in Alfred Uhrys Schauspiel "Miss Daisy und ihr Chauffeur" (28. April).

Das Wiedersehen mit Harry Owens "Traumtheater Salomé" findet am 9. März statt. Dort, wo sich Fantasie und Humor die Hand reichen, liegt auch das zauberhafte Reich des Varieté-Altmeisters. Mit verschiedenen Kunstformen wie Akrobatik, Tanz und Jonglage präsentiert Owens seinem Publikum wieder und wieder neue Varieté-Shows und -Talente aus aller Welt und entführt die Zuschauer in Traumwelten, in denen die Gesetze der Schwerkraft nicht zu gelten scheinen. Hier entsteht gerade noch ein magisches Gemälde aus Sand, dort verwandelt es sich bereits in ein ästhetisches Tanzszenario mit mehreren Artisten. Das Unmögliche wird möglich, und Träume verwandeln sich in ein großes poetisches Bühnenspektakel.

> Der Spielplan: Das Spielplanheft können Sie hier downloaden: Es liegt außerdem an den Vorverkaufsstellen in Weinheim aus. Auf Wunsch wird es verschickt, man wende sich bitte an m.grieb@weinheim.de.