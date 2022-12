Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) Wenn man die Augen schließt und eine gute Vorstellungskraft hat, dann kann man das Brot riechen, das noch warm und duftend aus dem Holzofen kommt. Kinder fassen es vorsichtig an und schnuppern an der Kruste. Menschen unterhalten sich angeregt und begeistert über das leckere Produkt. Man sitzt zusammen, isst und trinkt. Fast wie im märchenhaften Schlaraffenland.

So stellt man sich die Szene vor, wenn das Lützelsachsener Backhaus in der Ortsmitte unterhalb der Winzerhalle erst einmal gebaut und in Betrieb ist. Der Stadtverschönerungsverein Weinheim, der das Projekt plant und vorantreibt, kommt seinem Vorhaben immer näher. Davon konnten sich jetzt Bäckermeister und Brot-Sommelier Michael Kress sowie Vereinsschriftführerin Carolin Messelhäuser überzeugen. Der Weinheimer Architekt, Ideengeber und Vereinsvorsitzende Michael Metz präsentierte den beiden Vorstandskollegen die Fortschritte am und um das künftige Backhaus-Gebäude.

Vor Weihnachten hat das Projekt ein wichtiges Zwischenziel erreicht: Die Bodenplatte und damit das Fundament ist betoniert. Die Außenanlage ist bereits angelegt, Mauersteine und Natursteine liegen bereit. Man kann erahnen, welches Schmuckstück dort im Laufe des nächsten Jahres entstehen wird. Mithilfe von Ortsvorsteherin Doris Falter wurden in alten Scheunen, Höfen und Häusern recycelbare Baumaterialien gesucht und gesammelt, die nun auf der Baustelle verwendet werden. Zum Beispiel steht schon eine alte Sandsteinsäule, auf der später das Vordach aufliegen wird. Schon jetzt sieht man: Das Backhaus wird ein schmuckes Gebäude, ein "Hingucker".

In diesem Stadium kann das Projekt jetzt in die Winterpause gehen, bestätigte Michael Metz. Spenden sind geflossen, wenn sie auch bei Weitem bis zur Fertigstellung nicht ausreichen, so die Backhaus-Vorstände. Im Frühjahr geht es dann weiter – mit weiterer finanzieller Rückendeckung aus der Bevölkerung, wie die Organisatoren hoffen. Das Haus soll möglichst aus historischen Materialien bestehen. Die Wand soll aus Bruchsteinen gemauert werden, die Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln erfolgen. Metz beziffert die Baukosten im Moment auf rund 125.000 Euro, einiges davon könnte aber bei Eigenleistung eingespart werden, zum Beispiel bei den Außenarbeiten.

Zum Vor-Ort-Termin hatte Brot-Sommelier Michael Kress gleich drei frisch gebackene Brote mitgebracht. Aber er musste nicht extra Appetit machen auf das neue Backhaus, für das der Verschönerungsverein gewissermaßen schon "brennt". Der Bäckermeister hat bereits ...