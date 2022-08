"Aufgrund der krankheitsbedingt angespannten Personalsituation im Filialgebiet gelingt dies aktuell nicht immer, insbesondere, da wir aus Sicherheitsgründen für Kundinnen und Kunden und unsere Mitarbeitenden jederzeit das Vier-Augen-Prinzip gewährleisten müssen." Als Beispiele nennt Rittmaier die Kassenbereiche und die Paketverwahrung. Daher könne es in Einzelfällen zu einer temporären Schließung der Filiale kommen – wie jetzt in Weinheim.

Die Personalsituation in Weinheim sei aktuell, wie im gesamten Filialgebiet, angespannt. Auch deshalb, weil Kolleginnen und Kollegen länger erkrankt seien und durch die laufende Urlaubszeit. Personalausfälle könnten oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden, erläutert Rittmaier. So zum Beispiel durch "Springer" oder durch den Einsatz von Mitarbeitenden aus anderen Filialen.

Von Stefan Hagen

Weinheim. Viele Kunden sind verwundert, nicht wenige verärgert: Die Postbank-Filiale in der Cavaillonstraße hat seit vergangenem Donnerstag ihre Pforten geschlossen. "Grund für die kurzfristige Schließung der Filiale sind Personalausfälle, die wir nicht ausgleichen können, insbesondere durch Infektionen mit dem Coronavirus", sagt Oliver Rittmaier, Mediensprecher Postbank, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Personalsituation in Weinheim sei aktuell, wie im gesamten Filialgebiet, angespannt. Auch deshalb, weil Kolleginnen und Kollegen länger erkrankt seien und durch die laufende Urlaubszeit. Personalausfälle könnten oft durch Maßnahmen in der Personalplanung aufgefangen werden, erläutert Rittmaier. So zum Beispiel durch "Springer" oder durch den Einsatz von Mitarbeitenden aus anderen Filialen.

"Aufgrund der krankheitsbedingt angespannten Personalsituation im Filialgebiet gelingt dies aktuell nicht immer, insbesondere, da wir aus Sicherheitsgründen für Kundinnen und Kunden und unsere Mitarbeitenden jederzeit das Vier-Augen-Prinzip gewährleisten müssen." Als Beispiele nennt Rittmaier die Kassenbereiche und die Paketverwahrung. Daher könne es in Einzelfällen zu einer temporären Schließung der Filiale kommen – wie jetzt in Weinheim.

"Die Kolleginnen und Kollegen tun alles, um die Filiale möglichst schnell wieder zu öffnen. Aktuell müssen wir allerdings damit rechnen, dass sie diese Woche geschlossen bleibt", zeigt sich Rittmaier skeptisch. "Durch genesene und zurückkehrende Mitarbeitende sollte sich die Personalsituation in der kommenden Woche soweit entspannen, dass wir die Filiale wieder regulär öffnen können", macht der Mediensprecher den Kunden aber immerhin ein bisschen Hoffnung.

Eine genaue Prognose könne er mit Blick auf kurzfristige Personalausfälle naturgemäß nicht abgeben. Das Team vor Ort versuche aber, Einschränkungen der Öffnungszeiten und Schließungen möglichst zu vermeiden oder sie zumindest so zu gestalten, dass Kundinnen und Kunden sich darauf einstellen könnten. "Wir verstehen sehr gut, dass unsere Kundinnen und Kunden über die kurzfristige Schließung der Filiale verärgert sind und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind und entstehen", zeigt sich Rittmaier zerknirscht.

Ein Lichtblick: Der SB-Bereich der Filiale steht wie gewohnt zur Verfügung, auch wenn die Filiale geschlossen ist. Sendungen, betont Rittmaier, die zum Zeitpunkt der Schließung in der Filiale zur Abholung bereit lagen, werden erneut zugestellt. Sendungen die seitdem nicht zugestellt werden können, legt die Deutsche Post in einer anderen Partner-Filiale zur Abholung bereit. Anschrift und Öffnungszeiten finden sich auf der Benachrichtigungskarte. Die Postfachanlage der Filiale könne ohne Einschränkungen genutzt werden, ergänzt der Mediensprecher.

Kundinnen und Kunden, die nur Postdienstleistungen benötigen, nennt Rittmaier folgende Alternativen: Cigo, Berliner Platz 1, und "Döringers Backhaus", Luisenstraße 4. Partner-Filialen der Deutschen Post, die auch einfache Bankdienstleistungen anbieten (Ein- und Auszahlungen, Mobilfunkkarte aufladen, Überweisungen abgeben), finden Kundinnen und Kunden bei Pöstges, Grabenstraße 6, in Hemsbach und in der Postfiliale, Lorscher Straße 9, in Viernheim. Wer eine Beratung zu allen Fragen rund um das Thema Geld benötigt, findet die nächstgelegenen Filialen der Postbank mit Vollsortiment, Beratung und SB-Bereich in Mannheim (Speckweg 24-26 und Lange Rötterstraße 19-21) sowie in Heppenheim (Ernst-Schneider-Straße 1).