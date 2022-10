Weinheim. (web) Das "Petit Maroc" in Hirschberg-Leutershausen war das Vorgängermodell – jetzt wagt sich Inhaber Karim El Rhazzouly an eine größere Ladenfläche in der Weinheimer Bahnhofstraße 19. Hier eröffnet am Freitag, 28. Oktober, das Geschäft "Souk Marokko". Bei einem "Souk" (manchmal auch "Suq" geschrieben) handelt es sich um einen orientalischen Markt voller Farben, Gerüche und Geräusche. Kunsthandwerk spielt dabei eine große Rolle. El Rhazzoulys Vater hat selbst auf einem solchen Markt gearbeitet.

Der Tradition seines Vaters folgend, geht es El Rhazzouly um Qualität: In den 170 Quadratmeter großen Räumen in Weinheim soll es keine Massenware geben, wie man sie von einigen "Touristenfallen" an Mittelmeer und Atlantik kennt. Vielmehr sollen sich die Kunden im "Souk Marokko" auf einem original orientalischen Markt wähnen "und mit allen Sinnen großartiges Kunsthandwerk erfahren", teilt das Geschäft mit. Die Artikel seien allesamt Unikate und mit großem handwerklichen Geschick gefertigt. Dafür will El Rhazzouly mit seiner Expertise garantieren. Die Artikel habe er persönlich in Marokko bei Kunsthandwerkern seines Vertrauens in Auftrag gegeben, zum Teil sind sie nach seinen Entwürfen und Ideen gefertigt. Auf diese Weise verbinde sich traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design.

Das Angebot reicht von unterschiedlichen Lampen, die aus Metall gehämmert und gesägt sind. Sie werfen Schatten und Lichtreflexe an die Wände. Es gibt kunstvolle Spiegel, Möbel, Teetische, Silbertabletts und Keramik aus der Region Tamegroute im Süden Marokkos. Die dort hergestellte Keramik zeichnet sich durch ihren an Emaille erinnernden grünen Farbton aus. Kissen, Teppiche, Tadelakthandwerk, Taschen, Schmuck und Accessoires ergänzen das Angebot. El Rhazzouly ist gebürtiger Marokkaner, er kennt das Land, dessen Handwerker und dessen Märkte. Er stellt sein Angebot entsprechend bewusst zusammen. Seine Frau Kathrin Csaszkoczy unterstützt seine Arbeit mit Rat und Tat. Zum Start in Weinheim versprechen sie Rabatte bis zu 50 Prozent.

Info: Das Geschäft "Souk Marokko", Bahnhofstraße 19, hat von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An Samstagen ist das Kunsthandwerk von 10 bis 16 Uhr zu bestaunen.