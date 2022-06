Das solle auch so bleiben, findet Mittelbach, "denn die Freiwillige Feuerwehr hilft jedem in der Not und macht da keine Unterschiede". Aus diesem Grund hoffe Feuerwehrkommandant Bernd Meyer mit seinen Feuerwehrangehörigen, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt, der sich nicht wiederholt. Auch Oberbürgermeister Manuel Just und Feuerwehrdezernent Torsten Fetzner hätten sich entsetzt gezeigt. Sie wollen den Vorfall aufarbeiten. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehrführung und der Freiwilligen Feuerwehr wird man prüfen, wie man den Schutz der Einsatzkräfte verbessern ...

"Trotzdem hinterlässt der Vorfall bei der Freiwilligen Feuerwehr Spuren. Die Aggression hat in den letzten Jahren zugenommen. Beschimpfungen und Pöbeleien sind keine Seltenheit. Dass Einsatzkräfte so angegriffen werden, dass sie medizinisch versorgt werden müssen, ist zumindest für Weinheim neu", so Feuerwehrsprecher Mittelbach. Und weiter: "Alle Frauen und Männer machen ihren Dienst ehrenamtlich, sind nicht nur bereit, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Alarmbereitschaft zu sein, sondern bilden sich auch regelmäßig bei Übungen fort. Selbstverteidigung steht hier bisher nicht auf dem Übungsplan."

Daraufhin überwältigten die Einsatzkräfte den Angreifer und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der verletzte Feuerwehrmann kam nach der einer Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen in die GRN-Klinik , die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam und brachte ihn aufs Polizeirevier. Dem Feuerwehrmann gehe es den Umständen entsprechend gut, teilt Mittelbach mit.

"Auch einen Tag danach herrscht gedrückte Stimmung bei der Freiwilligen Feuerwehr", so Pressewart Ralf Mittelbach. Seinen Angaben zufolge kam es zu dem Vorfall, als sich die Freiwillige Feuerwehr um eine Notunterbringung für die betroffenen Bewohner des Anwesens kümmerte – hier hatte es einen größeren Brand in einer Wohnung gegeben, das Haus ist vorläufig nicht bewohnbar. Während die Feuerwehrleute noch Details mit einem Weinheimer Hotel klärten, redete sich einer der Betroffenen in Rage, offenbar dauerte ihm das Ganze zu lang. Die Einsatzkräfte hätten versucht, die Person zu beruhigen – was mit dem Angriff auf den Feuerwehrmann endete.

Weinheim. (RNZ) Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim zeigt sich "erschüttert und entsetzt". Im Zuge des Brandeinsatzes in der Nacht von Freitag auf Samstag im Hainbuchenweg ist ein Freiwilliger Feuerwehrmann angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

"Auch einen Tag danach herrscht gedrückte Stimmung bei der Freiwilligen Feuerwehr", so Pressewart Ralf Mittelbach. Seinen Angaben zufolge kam es zu dem Vorfall, als sich die Freiwillige Feuerwehr um eine Notunterbringung für die betroffenen Bewohner des Anwesens kümmerte – hier hatte es einen größeren Brand in einer Wohnung gegeben, das Haus ist vorläufig nicht bewohnbar. Während die Feuerwehrleute noch Details mit einem Weinheimer Hotel klärten, redete sich einer der Betroffenen in Rage, offenbar dauerte ihm das Ganze zu lang. Die Einsatzkräfte hätten versucht, die Person zu beruhigen – was mit dem Angriff auf den Feuerwehrmann endete.

Daraufhin überwältigten die Einsatzkräfte den Angreifer und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der verletzte Feuerwehrmann kam nach der einer Erstversorgung vor Ort per Rettungswagen in die GRN-Klinik, die er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei nahm den Angreifer in Gewahrsam und brachte ihn aufs Polizeirevier. Dem Feuerwehrmann gehe es den Umständen entsprechend gut, teilt Mittelbach mit.

"Trotzdem hinterlässt der Vorfall bei der Freiwilligen Feuerwehr Spuren. Die Aggression hat in den letzten Jahren zugenommen. Beschimpfungen und Pöbeleien sind keine Seltenheit. Dass Einsatzkräfte so angegriffen werden, dass sie medizinisch versorgt werden müssen, ist zumindest für Weinheim neu", so Feuerwehrsprecher Mittelbach. Und weiter: "Alle Frauen und Männer machen ihren Dienst ehrenamtlich, sind nicht nur bereit, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in Alarmbereitschaft zu sein, sondern bilden sich auch regelmäßig bei Übungen fort. Selbstverteidigung steht hier bisher nicht auf dem Übungsplan."

Das solle auch so bleiben, findet Mittelbach, "denn die Freiwillige Feuerwehr hilft jedem in der Not und macht da keine Unterschiede". Aus diesem Grund hoffe Feuerwehrkommandant Bernd Meyer mit seinen Feuerwehrangehörigen, dass es sich hier um einen Einzelfall handelt, der sich nicht wiederholt. Auch Oberbürgermeister Manuel Just und Feuerwehrdezernent Torsten Fetzner hätten sich entsetzt gezeigt. Sie wollen den Vorfall aufarbeiten. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehrführung und der Freiwilligen Feuerwehr wird man prüfen, wie man den Schutz der Einsatzkräfte verbessern kann.

Das war passiert:

Die Feuerwehr war um kurz vor 23 Uhr alarmiert worden. Als die Kräfte aus mehreren Feuerwehrabteilungen eintrafen, rauchte es bereits stark. Da die Gaststätte gut besucht war und sich offenbar Bewohner mit Passanten mischten, ließ sich nicht sicher klären, ob noch Menschen im Haus waren. Daher liefen die Maßnahmen zur Brandbekämpfung, Personenrettung und Evakuierung parallel an. Und in der Tat: Die Rettungskräfte trafen noch mehrere Bewohner an, die man ins Freie begleitete. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, konnte die Klinik aber noch in der Nacht auf Samstag wieder verlassen. Die Feuerwehr baute ihre Gerätschaften weiter auf, brachte die Drehleiter in Stellung, leuchtete die Einsatzstelle aus. An der Markus-Kirche richtete man einen sogenannten Bereitstellungsraum für nachrückende Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte ein.

Drinnen kämpften besonders gut geschützte Kräfte gegen die Flammen. Da sich der Brand bereits ausgedehnt hatte und die Temperaturen extrem heiß waren, gestaltete es sich zunächst sehr schwer, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Um den Brandschützern eine bessere Sicht auf das Feuer zu ermöglichen, drückte man den Qualm mit einem Lüfter weg. Auf der Rückseite des Gebäudes bauten weitere Kräfte eine "Riegelstellung" auf, um das Nachbargebäude zu schützen und die Ausbreitung des Brands auf die darüberliegende Wohnung und das Dach zu verhindern. Das Feuer hatte sich bereits in die Fassade hineingefressen und auch die Fenster der Wohnung im ersten Stock bersten lassen. Doch auch hier ließ sich der Brand durch gezielte Maßnahmen bezwingen.

Gegen Mitternacht hatte die Feuerwehr den Brand im Griff und konnte sich auf die umfangreichen Nachlöscharbeiten konzentrieren. Mitarbeiter der Stadtwerke stellten Strom, Gas und Wasser ab. Trotz aller Bemühungen kam für eine Katze jede Hilfe zu spät. Diese wurde tot in der Brandwohnung aufgefunden. Im Laufe des Einsatzes halfen alle Weinheimer Feuerwehrabteilungen mit. Die Feuerwehreinsatzkräfte kümmerten sich zudem noch um die Betreuung der betroffenen Bewohner und deren Notunterbringung in einem Weinheimer Hotel. Hierbei kam es zu dem Angriff. Die Feuerwehr und der Baubetriebshof sicherten das Gebäude. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 100.000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, hat sich die Stadt um eine weitergehende Notunterkunft für die Betroffenen gekümmert.