Weinheim. (RNZ) Eine Kette von Einsätzen hatten die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr am Wochenende abzuarbeiten. Die Kräfte waren von Samstagmittag bis in die Nacht auf Sonntag gefordert. Der wohl folgenreichste Vorfall ereignete sich in der Wolfsgasse, wo ein Haus nun zeitweise unbewohnbar ist. Los ging der Einsatzmarathon jedoch am Samstagmittag in Oberflockenbach. Dort war eine Person gestürzt, die nach der Erstversorgung an medizinisches Fachpersonal übergeben wurde. Bereits um 14.30 Uhr folgte eine Nottüröffnung am Multring. Dort hatte das Hausnotrufsystem Alarm geschlagen, weil Essen auf dem Herd verbrannt war. Nachbarn der Betroffenen hatten das Essen aber schon weggeschafft.

Noch während dieser Einsatz lief, wurde ein Brand am Vogesenweg gemeldet. Die Wehrleute konnten den Ursprung des Qualms am Nächstenbacher Berg orten. Dort wurden Gartenabfälle verbannt. Sie kontrollierten die Brandstelle, den Rest übernahm die Polizei. Glück im Unglück hatte die Familie, die in dem Haus in der Wolfsgasse lebt – trotz allem. Ein Sicherungskasten in dem Altbau hatte gegen 16 Uhr Feuer gefangen. Anwohner verständigten die Feuerwehr. Aufgrund des beherzten Eingreifens der Hausbewohner war der Brand schon vor deren Eintreffen gelöscht. Unter Atemschutz und mit einer Wärmebildkamera hielten die Kräfte eine Brandnachschau ab. Ein Feuerwehr-Lüfter drückte den Rauch aus der Wohnung. Das Haus ist vorerst jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr half den Betroffenen, eine Notunterkunft zu organisieren.

Um kurz vor 19 Uhr ging es zu einem Hotel in der Eisleber Straße. Auch hier war Essen angebrannt. Die Drehleiter kam dann um 20.15 Uhr in der Waldstraße zum Einsatz, weil eine junge Katze nicht mehr von einem Baum kam. Ein gerettetes Tier und eine überglückliche Besitzerin später wartete um 20.30 Uhr der nächste Brand in der Gorxheimer Talstraße. Hier war es zu einem Kabelbrand an einem Luftreiniger gekommen. In der Nacht wurde die Wehr – passenderweise – um 1.12 Uhr alarmiert. In der Bergstraße löste die Brandmeldeanlage der Moschee aus. Der Grund blieb unklar.