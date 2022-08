Weinheim. (RNZ) Der Regen kam, aber nicht überall: Während Felder, Wiesen und Wälder in Weinheim zunächst staubtrocken blieben, haben die Gemeinden im Süden des Rhein-Neckar-Kreises am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag sintflutartige Regenfälle erlebt. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim brachen folglich zur Überland-Hilfe nach Sandhausen auf. "Ein Hilfeleistungszug der Bergstraßenabteilungen arbeitete dort 27 Einsatzstellen ab", so Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach.

Allein in Sandhausen waren ab Freitagabend und bis Samstag fast 200 Unwettereinsätze zu verzeichnen. Daher wurde neben weiteren Feuerwehren aus dem Kreis die Feuerwehr Weinheim angefordert. Die Bergstraßenabteilungen Sulzbach, Weinheim Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen stellten einen Hilfeleistungszug zusammen. In Weinheim hatten sich ja nur ein paar Regentropfen ins Stadtgebiet "verirrt".

Im Süden des Kreises dagegen seien viele Betroffene von dem Starkregenereignis überrascht worden, so Mittelbach: "Hier zeigte sich einmal mehr, wie schnell man in Notsituationen gerät." Zahlreiche Keller liefen im Nullkommanichts voll. Die Weinheimer Wehr hatte ihren Schwerpunkt im Norden Sandhausens, wo es auch ein Gewerbegebiet gibt. Den größten und längsten Einsatz hatten die Weinheimer bei einer Tiefgarage. Aber auch diese Arbeit bekam man mit vielen helfenden Händen in den Griff. "Wasser raus statt Wasser marsch!", lautete das Motto.

Eine Einsatzstelle bleibe in Erinnerung, schreibt Mittelbach gerührt. Auch hier musste ein Keller ausgepumpt werden. Nachdem der Bewohner erfahren hatte, dass die Hilfe aus Weinheim gekommen war, zeigte er sich überrascht und dankbar zugleich. Getreu dem Motto "Ohne Mampf kein Kampf!" wälzte er Teig platt, um die Feuerwehrleute mit einer selbst gemachten Pizza zu verköstigen.