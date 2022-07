Von Günther Grosch

Weinheim. Es gilt als das "größte Musikfest der Welt". Alljährlich am 21. Juni wird die "Fête de la Musique" gefeiert, das Fest der Musik – zuerst in Frankreich, inzwischen überall auf der Welt. 1982 hatte der damalige französische Kulturminister Jack Lang die Idee dazu gehabt, "Straßenmusik zu zelebrieren". Mittlerweile verbindet die "Fête de la Musique" Menschen in weltweit über 1300 Städten, über die Hälfte davon in Europa, fast 100 in Deutschland. Seit 2019 gibt es die "Fête" auch in Weinheim. Zwar nicht exakt am 21. Juni, sondern im Rahmen des alljährlichen Kultursommers, aber nur wenige Tage später. So wie am vergangenen Wochenende, als Hunderte von Weinheimern am frühen Freitagabend in die Innenstadt strömten, wo der Dürreplatz, der Vorplatz des Karlsberg-Carré, die obere Ebene der Burgenpassage und das Areal vor dem Marktplatzbrunnen zur kostenlosen Open-Air-Bühne wurden.

Hintergrund der "Fête de la Musique" ist es, Musik in ihren vielfältigen Formen darzustellen und sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, erläuterte Stadtsprecher Roland Kern als Initiator und Mitorganisator. Vor drei Jahren hatte das innenstadtübergreifende Spektakel seine erfolgreiche Premiere gefeiert, im Vorjahr musste es wegen der Corona-Pandemie kurzfristig in den Schlosshof als einzigem Spielort verlegt werden.

Für das musikbegeisterte Weinheimer Publikum und die Fans von außerhalb waren vom Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit erneut lokale wie bereits überregional bekannte Künstler für einen Auftritt gewonnen worden, die allesamt zeitgleich aufspielten und nach einem exakt ausgeklügelten Zeit- und Ablaufplan anschließend "im Rundlauf" die nächsten Aktionsflächen ansteuerten.

Andy Botz und Sängerin Kathrin Presser – deren Evergreens man vor dem Karlsberg-Carré am besten in den Liegestühlen lauschte. Foto: Kreutzer

Am Dürreplatz waren es zunächst der "Globetrotter an der Gitarre" Andy Botz und die Sängerin Kathrin Presser, die mit Chansons und Evergreens das Publikum in mediterrane Stimmung versetzten. Die Newcomerband Exact mit Eric Schramm, Felix Schmitt, Jannis Augustin und Jannic Schramm sowie den beiden Frontfrauen Laetitia Hofmann und Amelie Rhein (Gesang) führte das Ganze unter der Devise "Get Lucky" mit Cover-Songs von Chaka Khan über Alicia Keys bis Lady Gaga fort. Und kam dabei nicht nur beim jüngeren Publikum bestens an. Maria Zimmermann vom Stadt- und Tourismusmarketing hatte bunte Klappliegestühle aufgestellt, sodass der Musikgenuss auch noch nach Sonnenuntergang aus der "Halb-Horizontalen" mit einem Aperol-Spritz oder einem kühlen Blonden an der Seite noch ...