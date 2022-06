Weinheim. (RNZ) Vor dem Weinheimer Schloss sollen ab Mittwoch, 15. Juni, die Winzergenossenschaften aus Schriesheim und Heppenheim endgültig zusammenwachsen. Hier haben am Dienstag die Aufbauten für die "Weinheimer Winzerwoche" begonnen. Das Weindorf lädt bis einschließlich Sonntag, 19. Juni, ein. Es gibt Sitzplätze, Marktschirme, Food Trucks und Weinstände. Ein DJ rundet das Vergnügen ab. Veranstalter ist die Agentur Demi Promotion. Jeder der Veranstaltungstage steht unter einem "Wein-Motto". Die Weinhoheiten der Badischen Bergstraße treten am Samstag auf. Geöffnet ist Mittwoch und Freitag von 16 bis 22 Uhr. An Fronleichnam und am Wochenende ab 12 Uhr.