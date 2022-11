Weinheim. (web) Seit Herbst 2021 lagen die mehrfach angepassten Planungen für ein Hotel an der Mannheimer Straße auf Eis. Der damals verantwortliche Investor – es war bereits der zweite – hatte wegen Materialknappheit und einer "beispiellosen" Preisentwicklung auf dem Bau das Projekt ausgesetzt. Doch so ganz ruhten die Aktivitäten offenbar nie. So liegen bereits zur kommenden Ratssitzung am Mittwoch, 30. November, ganz neue Vorschläge auf den Tischen der Stadträte. Diese sehen den Bau eines Hotels und einer geriatrischen Einrichtung vor.

Dass das Hotel nicht allein bleibt, ist indes nicht die einzige bahnbrechende Neuigkeit. Denn anders als bei den bisherigen Konzepten ist nun nicht mehr allein eine Bebauung der Freudenberg-Parkplätze unterhalb der Mannheimer Straße vorgesehen: Auch der etwas weiter in Richtung Weststadt gelegene öffentliche Parkplatz für Besucher des Hallenbads, der TSG-Halle oder des Adam-Karrillon-Hauses soll in Anspruch genommen werden.

Hintergrund Seit Jahren wird in Weinheim über ein neues Businesshotel debattiert. Die Meilensteine der Debatte: > Juli 2017: Der Gemeinderat fegt mit großer [+] Lesen Sie mehr Seit Jahren wird in Weinheim über ein neues Businesshotel debattiert. Die Meilensteine der Debatte: > Juli 2017: Der Gemeinderat fegt mit großer Mehrheit Ideen für ein Hotel auf dem Gelände der Tennisplätze am Stadtgarten vom Tisch. Der Standort am Hauptbahnhof bleibt aber im Spiel. Die Verwaltung wird beauftragt, den Bedarf zuverlässig zu prüfen. > Ab April 2018: In den kommunalen Gremien gibt es nun Mehrheiten für den Hotelstandort an der Mannheimer Straße. Dieser wird im Grundsatz beschlossen. > November/Dezember 2019: Der endlich als OB amtierende Manuel Just verfolgt das Projekt trotz anhaltender Proteste etablierter Hoteliers weiter. Im zweiten Anlauf – die Hoteliers hatten zunächst eine Vertagung erreicht – dürfen Investoren ihre Konzepte im Gemeinderat vorstellen, eine Freudenstädter Firma macht das Rennen. > Mai 2020: 135 statt um die 100 Zimmer und eine noch größere Nähe zum Bahnhof: Unternehmer Michael Rihm und Projektentwickler Max Zeitz stellen Pläne für ein weiteres Hotel im Drei-Glocken-Quartiert vor. Am Standort Mannheimer Straße tut sich derweil nichts. Für das von der Stadt vorangetriebene Projekt stellt Rihm wohl die direkte Konkurrenz da. Aber auch am Waidsee gibt es seit Anfang 2020 eine Debatte um Beherbergungsmöglichkeiten. > Februar 2021: Die Stadt teilt mit, dass das Drei-Glocken-Center raus ist aus dem Rennen. Eigentümer Rihm selbst gibt als Grund die schwierige Lage der Hotelbranche an. An der Mannheimer Straße kommt es zum "Pferdewechsel". Der Freudenstädter Investor bekommt die Rote Karte, sein alter Wettbewerber aus dem Jahr 2019 darf mit modifiziertem Konzept weitermachen: die Firma Tröndle. > Frühjahr/Sommer 2021: Im Juli beschließt der Technische Ausschuss den Start von Planungen für einen Wohnmobilistenstellplatz im Birkenauer Tal. Im September bestätigt die Firma Pfenning, das frühere GUPS-Hotel übernommen zu haben. Der Gemeinderat beschließt nicht-öffentlich, Öffentlichkeit und Bürger in die Thematik am Waidsee einzubeziehen. web [-] Weniger anzeigen

Ein entsprechender Entwurf sieht zwei Neubauten mit je vier Vollgeschossen und Staffelgeschoss vor. Unterhalb des Niveaus der Mannheimer Straße wiederum sollen zwei weitere Geschosse hinzukommen, die der Aufnahme von Stellplätzen dienen. Diese nützen dann nicht allein dem Hotel- und Geriatriebetrieb; vielmehr ist ausdrücklich vorgesehen, dass keiner der bisherigen 110 öffentlichen Stellplätze wegfällt.

Das Konzept sieht das rund 100 Zimmer zählende Drei-Sterne-plus/Vier-Sterne-Hotel als Riegel an der Mannheimer Straße. In der Flucht des Hotelbaus ist ein kubischer Baukörper vorgesehen, der die geriatrische Einrichtung beherbergen soll. Einen Betreiber für das Hotel gibt es auch schon. Laut der Beschlussvorlage der Verwaltung haben Verantwortliche der Hilton-Gruppe einen "Letter of intent" unterzeichnet, demzufolge man beabsichtigt, ein Hotel der Marke "Hampton by Hilton" zu betreiben.

Der Gemeinderat kann am Mittwoch im ersten Schritt dem Planungskonzept zustimmen. Da die öffentlichen Parkplätze auf städtischen Flächen liegen, wären auch Grundstücksverkäufe zu beschließen. Zu guter Letzt würde dann der Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans folgen. Denn angesichts der deutlichen Veränderungen im Vergleich zu den bisherigen Planungen müsse man ein neues Bebauungsplanverfahren an den Start bringen, wie die Stadt in ihrer Vorlage erläutert.

