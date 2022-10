Weinheim. (RNZ) Mit der Strecke und den Zügen ist alles bestens, aber beim Personal gibt es wieder Mal Engpässe. Auf der Regionalbahnlinie RB69 kommt ab Mittwoch, 5. Oktober, und bis auf Weiteres zu Einschränkungen im Zugangebot. An einem Ersatzverkehr mit Bussen wird noch gearbeitet.

"Die Deutsche Bahn (DB) kämpft derzeit wie viele andere Unternehmen mit außergewöhnlich hohen Krankenständen. Bei kurzfristigen Krankmeldungen lassen sich diese leider auch durch flexible und vorausschauende Personalplanung nicht vollständig kompensieren. Das betrifft zeitweise und punktuell das Fahrpersonal", teilt der Schienenkonzern mit. Hinzu kämen notwendige Schulungen bei den Fahrdienstleitern. Um den Fahrgästen dennoch ein verlässliches und planbares Zugangebot vorhalten zu können, passe die Bahn ihre Leistungen nun die Situation an.

So fahren die Züge auf der Linie 69 bis Freitag, 7. Oktober, täglich ohne Taktverdichtungen im Stundentakt, bis zum Betriebsschluss. Wichtig für Pendler, die in Weinheim umsteigen: Die Abfahrtzeit am Weinheimer Hauptbahnhof ist laut Deutscher Bahn zur Minute 52 jeweils mit den Zu- und Abbringern der Regionalbahnlinien 67 und 68 abgestimmt. Derzeit befinde sich ein Ersatzverkehr mit Bussen "im Aufbau", heißt es weiter.

Von Montag, 10. Oktober, an gelten folgende Regelungen: Die Züge fahren täglich ohne Taktverdichtungen bis Betriebsschluss. Die Priorität liegt dann aber auf den Schülerverkehren, weswegen die Abfahrt zur Minute 52 in Weinheim nicht in jeder Stunde angeboten wird.

Derzeit befindet sich ein auch für diese Zeit ein Ersatzverkehr mit Bussen im Aufbau.