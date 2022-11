Weinheim-Sulzbach/Berlin. (max) Ellen Müller und Rainer Stadler vom Sulzbacher "Quittenprojekt" sind mächtig stolz. Sie konnten sich am Freitagabend mit ihrem Konzept, das der Quitte mehr Aufmerksamkeit und dem Geschmack dieses Obstes mehr Würdigung bringen soll, bei den "Taspo"-Awards durchsetzen. Der "Oscar der grünen Branche" wird seit 2006 für herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Gartenbaus vom Taspo-Gartenbau-Magazin vergeben. In der Kategorie "Bestes Konzept Gemüse/Kräuter/Obst" stachen die Sulzbacher ihre vier Mitbewerber aus.

Zu den Konkurrenten zählte unter anderem eine Bio-Baumschule aus Bersenbrück (Niedersachsen), die mit Bio-Obstgehölzen in einem nachhaltigen Behältnis an den Start ging. Stadler hatte sich im Vorfeld durchaus Chancen ausgerechnet: "Wir waren auf jeden Fall auf Augenhöhe mit den anderen. Wenn man dann dasitzt und hofft, ist es trotzdem sehr spannend."

Überreicht wurden die Preise bei einem Gala-Abend in Berlin. Und warum gewann das Quittenprojekt? "Mit seiner Philosophie und Werten wie Nachhaltigkeit, Regionalität, Biodiversität und sauber und fair produzierten Lebensmitteln erreicht das Quittenprojekt alle Generationen", so die Jury. Neue Awards jagen Müller und Stadler nicht. So viele Preise für ihre Sparte gibt es nicht, außerdem hat es auch praktische Gründe: "Die Anmeldung für so einen Preis dauert immer einige Stunden, die Zeit muss man erst mal haben."

2023 wollen sie mit ihrem Projekt aber wieder in London beim "Great Taste Award" mitmachen. Den hat das Quittenprojekt schon 2021 und in diesem Jahr gewonnen, siegt man ein drittes Mal, gibt es das Siegel "Great Taste Producer", "und das jagen wir natürlich gern", so Stadler.