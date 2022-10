Wegen der maroden Bausubstanz habe man sich zum Beispiel dafür entschieden, in der Händelstraße 167 Wohnungen abzureißen. Durch die schlechte Stahlqualität in der Bauzeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und zum Teil zu wenig Sand und Zement im Schüttbeton war hier die Statik für eine umfassende Sanierung ungeeignet. Aktuell wird an diesem Standort der dritte Bauabschnitt bezogen, der Erdaushub für den vierten Abschnitt ist im Gang.

Ein wichtiger Grundsatz der Ressourcenschonung laute dabei "Sanierung vor Neubau", so Freudenberg. Bei Häusern spricht man in diesem Zusammenhang von "grauer Energie", die bei Abriss und Neubau anfällt. Daher erfolge ein Rückbau nur dann, wenn die Bausubstanz oder die Wohnungsgrundrisse nicht mehr zeitgerecht und sanierungswürdig sind.

Hierfür seien gleich mehrere Gründe ausschlaggebend, "baggerte" Vorstandsvorsitzender Lorenz Freudenberg tiefer. Neben immens gestiegenen Baupreisen stellten unterbrochene Lieferketten sowie die augenblickliche Auslastung von Handwerkern die Baugenossenschaft vor Herausforderungen. Unter anderem wurde die Fernwärmestation für das Gebäude zwar bereits vor Monaten bestellt, die Lieferung erfolgt voraussichtlich aber erst im März – "und damit ganz kurz vor dem angepeilten Bezug der Wohnungen". Damit das Gebäude und der Estrich über den Winter "trockengeheizt" werden können, muss man eine Ölheizung bei den Stadtwerken mieten. Die Baugenossenschaft bleibe dem Anspruch, ihren Mitgliedern auch künftig sicheren und bezahlbaren Wohnraum anzubieten, dennoch verpflichtet, versprach Freudenberg in seinem "Bericht aus dem Maschinenraum". Man sehe sich zudem in der Pflicht, im Rahmen aller Aktivitäten und "soweit bezahlbar" Ressourcen zu schonen, Energie einzusparen und ökologische Baustoffe einzusetzen.

Weinheim. Es war ein Kampf mit der Kälte im Winter, höchsten Temperaturen im Sommer und Regen im Herbst. Hinzu gesellten sich Hindernisse in Form von fehlenden baurechtlichen Grundlagen sowie extrem schwierigen Bodenverhältnissen. Architekt Bernd Kopp verglich beim Fest, mit dem sich die Baugenossenschaft Weinheim für die bisherige Geduld von Mietern und Nachbarn bedankte, den Neubau von 24 Wohnungen in der Körnerstraße 1 und 3 mit einem "Marathonlauf, der erst zur Hälfte zurückgelegt ist". Der Zieleinlauf, sprich die für April 2023 anvisierte Bezugsfertigkeit der Wohnungen, taucht deshalb erst in Umrissen am Horizont auf.

Von Günther Grosch

Aufgrund der stark gestiegenen und unsicheren Baukosten hatten sich Vorstand und Aufsichtsrat zuvor intensiv beraten, ob man diese Baumaßnahme überhaupt fortführen kann. Auch deshalb, weil die gestiegenen Baukosten nicht in vollem Umfang an die Mieter weitergegeben werden können, so Freudenberg. Angesichts der stark gestiegenen Preise und Energiekosten seien die Mieter ohnehin stark belastet.

Auf der anderen Seite stellten die Neubauten der Baugenossenschaft einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz dar, da sie nach ihrer Fertigstellung rund zwei Drittel der Heizkosten einsparen. Zudem wird bezahlbarer Wohnraum in Weinheim dringend benötigt. Freudenberg: "Trotz dieser schwierigen Situation und geschätzter Baukosten von über 11,5 Millionen Euro entschlossen sich Vorstandschaft und Aufsichtsrat einhellig, die Wohnungen einschließlich Tiefgarage zu bauen."

Der in erster Linie für ältere Menschen oder Singles, Paare oder Wohngemeinschaften geeignete Neubau in der Körnerstraße mit seinen 21 Zweizimmer- und drei Dreizimmerwohnungen hat zum Ziel, eine gesunde Durchmischung der Bevölkerung zu erreichen. Klartext redete Freudenberg mit Blick auf die Energieversorgung mit Gas: So musste ein Gasliefervertrag unterschrieben werden, der zu einer Erhöhung der Gaspreise um 155 Prozent führt. Nicht verhehlen mochte der Vorstandsvorsitzende, dass viele Mieter trotz Unterstützung des Staates durch Heizkostenzuschüsse und Wohngeld finanzielle Probleme bekommen: "Diese belasten letztlich auch die Baugenossenschaft."

Die Politik stelle große Anforderungen an den Immobilienbestand, befand Freudenberg. Allerdings würden sich diese im Rahmen der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten, der Verfügbarkeit von Materialien und technischen Anlagen sowie der bereits jetzt schon hohen Auslastung des Handwerks nur in einem längeren Prozess umsetzen lassen.

Das hauseigene Countrytrio "Dreamseller" der Baugenossenschaft mit Werner Schreier (Gitarre, Gesang), Dirk Ollert (Bass) und Klaus Bader (Gitarre, Gesang) übernahm die musikalische Umrahmung des Mieterfests. Caterer Rolf Pflästerer sorgte am mehrteiligen Büffetstand für die kulinarische Beilage.