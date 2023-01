Ab April des beginnenden Jahres steht dann eine große Veränderung bevor – der Weinheimer Kreißsaal wird zum Beleghebammen-Kreißsaal. Für alle Beteiligten sei es ein spannendes Projekt, das zum Ziel hat, die selbstbestimmte Geburt weiter in den Mittelpunkt zu rücken. 14 Hebammen werden dann in einem Zweischichtsystem – also in Zwölf-Stunden-Schichten – arbeiten und immer zu zweit im Dienst sein.

Laut GRN-Angaben ist die "persönliche, individuelle Betreuung in Weinheim" nach wie vor einer der Hauptgründe, warum sich so viele werdende Eltern für die seit zehn Jahren als babyfreundlich zertifizierte Geburtsklinik entscheiden. "Unsere Geburtshilfe ist sehr familienorientiert", wird Chefärztin Dr. Lelia Bauer zitiert: "Wir verfügen über moderne, helle Familienzimmer mit eigener Nasszelle, die im letzten Jahr frisch renoviert wurden. Vor allem aber versucht unser Hebammenteam immer, auf die individuellen Wünsche unserer Patientinnen einzugehen."

Weinheim. (web) Er kam um 12.40 Uhr auf die Welt, hat ein Normalgewicht von 3510 Gramm und heißt Burak. So viel durfte das Personal der Weinheimer GRN-Klinik verraten über das Neujahrsbaby 2023. Damit ist auch am Neujahrstag das geschehen, was in dem Krankenhaus rein rechnerisch mindestens 1,96 Mal am Tag passiert: Ein Kind hat das Licht der Welt erblickt. Diese Rechnung geht zumindest dann auf, wenn man die Zahlen des vergangenen Jahres heranzieht. Laut einer Mitteilung, die GRN-Sprecherin Frauke Sievers verschickt hat, verzeichnete die Geburtshilfe der Klinik bereits Mitte Dezember mehr als 715 Geburten.

Das sind etwas weniger als im vorletzten Jahr, als die Klinik – und die dort gebärenden Mütter – mit 800 Geburten einen Rekord aufstellten. Dieser Rückgang habe jedoch nichts mit Weinheim und dem dortigen Krankenhaus zu tun, sondern entspreche den bundesweiten Geburtenzahlen: 2022 war ein leicht rückläufiger Trend zu verzeichnen.

Nach der Geburt, im Wochenbett, erfolge dann eine intensive Betreuung durch die Kinderkrankenschwestern. "Der Fokus liegt bei uns ganz klar auf der Förderung einer intensiven Bindung zwischen Eltern und Neugeborenen und der bestmöglichen Unterstützung beim Stillstart", so die Chefärztin. Alles Kriterien, die auch für die Zertifizierung als babyfreundlich ausschlaggebend seien.

Stefanie Krackkecke, leitende Hebamme des Kreißsaals und ab April Beleghebamme, sagt dazu: "Wir freuen uns, mit der tollen Unterstützung von Dr. Bauer und der gesamten GRN-Geschäftsführung den nächsten Schritt für eine moderne, familienorientierte Geburtshilfe zu gehen." Für die werdenden Mütter bedeute das ein weiteres großes Plus in der Versorgung. Denn durch die Umstellung auf das Hebammenbelegsystem erfahre jede Gebärende eine noch kontinuierlichere Betreuung. Dabei stehe auch eine Geburt in ruhiger Atmosphäre im Fokus.

Möglich wird dies alles durch das gute Teamwork aller Beteiligten, wie es die Chefärztin sieht. "Ich schätze die gute und enge Zusammenarbeit zwischen unseren Hebammen, den Gynäkologen und Gynäkologinnen und den Kinderkrankenschwestern sehr. Das zeichnet uns vor allem aus. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich ganz besonders auf die großartigen Veränderungen, die 2023 anstehen", so Dr. Bauer.