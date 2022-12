Weinheim. (web) Für den Laien sieht es ein wenig nach moderner Kunst aus. Und deren Anblick behagt bekanntlich auch nicht jedem. In dem Anwesen in der Hauptstraße 81 zieren derzeit unbekleidete Puppen das Schaufenster. Das dazu gehörende Geschäft steht leer. Woanders wären die "Nackten" vielleicht gar nicht aufgefallen, aber das Anwesen steht so ziemlich in der Mitte von Weinheims Flaniermeile, zwischen Windeckplätzchen und Windeckpassage. Egal ob man im nahe gelegenen Eiscafé einen Cappuccino trinken, in der ebenfalls in der Nähe befindlichen Drogerie einkaufen oder einfach nur von Weinheims Shoppingcentern an Dürreplatz und Karlsberg hinüber zum Restauranthotspot am Marktplatz wechseln will: Man kommt an den Figuren vorbei.

Aber Jens Stuhrmann kann beruhigen. "Nach heutiger Aussage der Ladeninhaberin wird das Modegeschäft ,Lieblings...’ im Frühjahr 2023 eröffnen, wenn die Altbausanierung des Wohn- und Geschäftshauses abgeschlossen ist", so der Wirtschaftsförderer der Stadt am Dienstag. Mit dem Sortiment "Damenmode im mittleren Preissegment" werde die Fußgängerzone dann um ein weiteres Angebot bereichert.