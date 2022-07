Weinheim. (keke) "Erlebnis Kino" und "Erlebniskino": Zwei Varianten, die Kino-Chef Alfred Speiser sowohl in seinem Hemsbacher Programmkino "Brennessel" als auch im "Modernen Theater" in Weinheim bestens unter einen Hut zu bringen versteht. Jüngstes Beispiel: Nach der erst kürzlich erfolgten Eröffnung des "Brennessel-Bistros" will Speiser ab sofort auch in der Zweiburgenstadt mit einer "Kino-Outdoor-Lounge" im Modernen Theater Akzente setzen.

"Kino heißt für mich nicht nur Film. Es ist als Erlebnisort der heimischen Wohnzimmercouch weit überlegen", sagt Speiser selbstbewusst. Dank staatlicher Coronahilfen "für technische Verbesserungen" hat er einen niedrigen sechsstelligen Betrag in die Hand genommen und auf der Rückseite seines Weinheimer Lichtspielhauses aus einem verwahrlosten Restgrundstück ein Schmuckstück geschaffen. Das "Tuning" bewerkstelligte der Darmstädter Architekt Lothar Busert, der die ein Stockwerk "tiefer gelegte" Outdoor-Lounge entworfen hat.

Weil zum einen die Vermietung von Kinosälen, sprich die "Verpackung von Film plus Veranstaltung", für private Events gut läuft, sich auf der anderen Seite aber "Kino ohne Begleitung schwertut", können Mieter der Lounge auf rund 80 Quadratmetern für 30 bis 50 Gäste eine Feier entweder beginnen oder ausklingen lassen, erklärt Speiser. "Und das mit herrlichem Blick auf Windeck und Wachenburg", schwärmt er.

Man kann aber auch "einfach nur so" vorbeikommen. "Täglich ab 14 und bis 22 Uhr". Besucher können sich an der Kinokasse einen Cocktail mixen lassen, einen Snack oder Flammkuchen mitnehmen, chillen oder einfach nur den Augenblick genießen. Interessierte können den Raum aber auch für eine Veranstaltung ohne Film buchen.

Modernisiert und in ihrer Fläche erweitert zeigen sich in dem 1925 errichteten Traditionshaus gleichfalls die Damentoiletten, von denen es jetzt gleich drei gibt. Umgestellt hat Speiser darüber hinaus seine Auswahl an Filmen. Hier setzt er künftig als "Eyecatcher" ausschließlich auf "Blockbuster". Sogenannte Mittelware wie in Streamingdiensten wie Netflix gibt es im Modernen Theater nicht mehr. Einer der drei Kinosäle steht zudem "auch für eine spontane Vermietung zur Verfügung". Als Überraschungspaket zur Lounge-Eröffnung präsentierte er den Kinofilm "Der Hahn ist tot" nach der Romanvorlage von Ingrid Noll. "Mimi Grimm, das Mädchen mit dem weißen Kontrabass" samt Duopartner und Ehemann Steffen sowie viermonatigem Söhnchen Paul rundeten den Abend musikalisch ab.

Als Schmankerl gab es ein filmisches Kleinod zu sehen. In dessen Mittelpunkt stand der Weinheimer Marktplatz in seiner Geschäftigkeit Mitte der 1950er Jahre.