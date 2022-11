Auch die Buden-Verkäufer leiden unter Personalmangel. Man hat sich deshalb in Absprache mit der Stadt dafür entschieden, das Weihnachtsmarkt-Geschehen unmittelbar und kompakt auf dem Marktplatz und drumherum zu konzentrieren. Mit Buden bestückt wird daher auch wieder die Rote-Turm-Straße zwischen dem Parkplatz am Roten Turm und dem Marktplatz. Die Straße wird dafür jeweils ab dem späten Nachmittag ab Donnerstag gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, die Anwohner rund um den Hutplatz können ihre Häuser jeweils erreichen, die Zufahrt wird ausgeschildert.

"Wir sind sehr zufrieden, obwohl es dieses Jahr schwieriger war also sonst, genügend gute Anbieter in der Qualität zu finden, die wir uns vorstellen", beschreibt Juan Salazar, der gemeinsam mit seinem Bruder Andres und "Diebsloch"-Wirt Gerald Haas für die IG Marktplatz den Weihnachtsmarkt hauptsächlich organisiert. Über 30 Verkaufsstände sind aber dann doch vertreten, dazu kommen die Gastrohütten vor den Restaurants, die weihnachtliche und regionale Spezialitäten anbieten – und natürlich Punsch und Glühwein.

Weinheim. (RNZ) Es gibt handgemachten Schmuck aus Holz, aus Glas, aus Perlen, selbstgehäkelte Babykleidung, Liköre und Marmeladen aus Mutters Küche, Öle, Pflegeprodukte und Naturkosmetik, Taschen und Geldbeutel – auch die berühmten selbst gestrickten Socken dürfen nicht fehlen: Der Weinheimer Weihnachtsmarkt – diesmal an den drei letzten Adventswochenenden jeweils schon ab donnerstags geöffnet – ist wieder von individuellen Angeboten aus den passenden Holzbuden geprägt. Es ist an den langen Wochenenden 1. bis 4. Dezember, 8. bis 11. Dezember und 15. bis 18. Dezember auch in Weinheim der erste Weihnachtsmarkt nach Corona. "Wir freuen uns", so die Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz , "dass wir an diesem wunderschönen Platz wieder unsere Gäste empfangen dürfen."

Weinheim. (RNZ) Es gibt handgemachten Schmuck aus Holz, aus Glas, aus Perlen, selbstgehäkelte Babykleidung, Liköre und Marmeladen aus Mutters Küche, Öle, Pflegeprodukte und Naturkosmetik, Taschen und Geldbeutel – auch die berühmten selbst gestrickten Socken dürfen nicht fehlen: Der Weinheimer Weihnachtsmarkt – diesmal an den drei letzten Adventswochenenden jeweils schon ab donnerstags geöffnet – ist wieder von individuellen Angeboten aus den passenden Holzbuden geprägt. Es ist an den langen Wochenenden 1. bis 4. Dezember, 8. bis 11. Dezember und 15. bis 18. Dezember auch in Weinheim der erste Weihnachtsmarkt nach Corona. "Wir freuen uns", so die Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz, "dass wir an diesem wunderschönen Platz wieder unsere Gäste empfangen dürfen."

"Wir sind sehr zufrieden, obwohl es dieses Jahr schwieriger war also sonst, genügend gute Anbieter in der Qualität zu finden, die wir uns vorstellen", beschreibt Juan Salazar, der gemeinsam mit seinem Bruder Andres und "Diebsloch"-Wirt Gerald Haas für die IG Marktplatz den Weihnachtsmarkt hauptsächlich organisiert. Über 30 Verkaufsstände sind aber dann doch vertreten, dazu kommen die Gastrohütten vor den Restaurants, die weihnachtliche und regionale Spezialitäten anbieten – und natürlich Punsch und Glühwein.

Allerdings: Von den Plänen, den Weihnachtsmarkt auf den Schlosshof auszuweiten, musste man sich wieder verabschieden. In zwei Jahren Corona-Pause seien auch Standbetreiber verloren gegangen, hat Juan Salazar erfahren müssen.

Auch die Buden-Verkäufer leiden unter Personalmangel. Man hat sich deshalb in Absprache mit der Stadt dafür entschieden, das Weihnachtsmarkt-Geschehen unmittelbar und kompakt auf dem Marktplatz und drumherum zu konzentrieren. Mit Buden bestückt wird daher auch wieder die Rote-Turm-Straße zwischen dem Parkplatz am Roten Turm und dem Marktplatz. Die Straße wird dafür jeweils ab dem späten Nachmittag ab Donnerstag gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, die Anwohner rund um den Hutplatz können ihre Häuser jeweils erreichen, die Zufahrt wird ausgeschildert.

Die Salazars und Gerald Haas sind aber stolz darauf, auch neue Stände geholt zu haben. "Und dass die Mischung stimmt", findet Juan Salazar. Zu kaufen gibt es auch Wohnaccessoires aus Holz, Kunsthandwerk aus Südafrika, kostbare Mineralien und die bekannten Ausstechformen. Im Angebot sind dazu jede Menge Süßigkeiten, es ist ein Kinderkarussell aufgestellt, auf einer Bühne werden Darbietungen gezeigt, wobei das Programm noch bekannt gegeben wird. Nicht zuletzt halten auch die Einzelhändler des Marktplatzes Angebote und Aktionen vor. Und: Die Bundesgartenschau, die von April bis Oktober 2023 in Mannheim stattfindet, verkauft Jahres- und Dauerkarten. Am abschließenden Sonntag, 18. Dezember, lädt die IG zum Weihnachtsliedersingen ein. Um 17 Uhr hält OB Manuel Just eine Ansprache.

Der Weihnachtsmarkt eröffnet donnerstags und freitags jeweils um 17 Uhr, an den Wochenenden jeweils um 13 Uhr. Schluss ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos möglich, es gibt keine Coronabeschränkungen.