Eppelheim. (agdo) Wilhelm Wiest ist ein waschechter Eppelheimer. Geboren wurde er hier am 2. Oktober 1932. Am morgigen Sonntag feiert er am heutigen Sonntag seinen 90. Geburtstag.

Er sei in Eppelheim geboren und habe hier die ganze Zeit gelebt, erzählt Wilhelm Wiest. Um das Jahr 1930 sah Eppelheim noch ganz anders aus und hatte rund 4100 Einwohner, Tendenz steigend. Mit anderen Worten: Damals war Eppelheim noch ein kleiner Ort. Heute leben hier um die 15.350 Menschen, die Bevölkerung hat sich also fast vervierfacht.

Wilhelm Wiest wuchs hier auf, ging hier zur Schule und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Industriemeister bei ABB in Heidelberg-Pfaffengrund. Dem Unternehmen blieb er bis zu seiner Rente treu.

In der Zwischenzeit lernte Wiest seine Frau Ingeburg kennen, die heute 84 Jahre alt ist. Das Paar heiratete in Eppelheim und bekam einen Sohn. Neben der ABB übernahm Wilhelm Wiest Hausmeisterarbeiten in dem Wohnungskomplex samt Außenanlage, in dem das Paar heute noch wohnt. Sportlich aktiv war er bei den Heidelberger Ringern. Das habe ihm viel Spaß gemacht, erinnert er sich.

Familie Wiest hatte in Speyer auf einem Campingplatz an einem Altrheinarm einen Wohnwagen stehen und verbrachte dort viel Zeit – ob Urlaub oder am Wochenende. Dort ließ man die Seele baumeln und erholte sich. Das Paar hat drei Enkel und zwei Urenkel. Gefeiert wird der 90. Geburtstag mit der Familie. Die Rhein-Neckar-Zeitung schließt sich den Glückwünschen gerne an.